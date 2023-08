Bando Borsa di Studio: Università, Isee, merito, esami

Ci apprestiamo a vivere una nuova annata universitaria che inizierà con la sessione di esami di settembre. Intanto è stato pubblicato il Bando Borsa di Studio per tutte le varie regioni che permetterà ad alcune persone, soprattutto meno ingenti, di mandare comunque a studiare i propri figli. Questa prende diversi nomi in base alla regione per esempio si parla di Adisu nel Lazio e di Adisurc in Campania. Le differenze però sono minime e i requisiti minimi quasi sempre gli stessi.

La domanda si dovrebbe fare entro i primi giorni del mese di settembre, cosa che diventa variabile in base alla regione e al dato istituto. Per fare un esempio alla DSU Tosana si deve fare la domanda entro il 6 settembre. In questa andrà allegato il documento d’identità, l’Isee del gruppo famigliare e anche il libretto universitario dove si potranno leggere gli esami fatti dallo stesso studente. Andiamo ora ad analizzare le cose più da vicino.

Borsa di Studio, tutti i requisiti

Quali sono i requisiti per prendere la Borsa di studio all’Università? Per prima cosa l’Isee deve essere di un massimo di circa 24mila euro. I requisiti economici in genere si basano su indicatori di reddito e patrimonio. Di sicuro si tratta di uno strumento che viene utilizzato per far studiare i ragazzi delle famiglie meno ingenti. In più va specificato con attenzione che ci troviamo di fronte anche a uno strumento molto interessante che deve valutare l’affidabilità dello studente.

Uno studente che infatti non frequenta non fa gli esami e non raggiunge risultati non potrà richiedere questo aiuto economico. Si parla comunque anche di situazioni legate alla presenza di fondi e posti che vanno a penalizzare sicuramente qualcuno che magari a questa fascia ci si avvicina solamente. Prima di richiedere la borsa di studio preparate tutta la documentazione e poi tutto sarà più facile.