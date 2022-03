Bank of Russia limita i prelievi in ​​valuta estera a $ 10.000 / Qualsiasi valuta deve essere convertita in dollari

La Banca di Russia ha annunciato nuove procedure per prelevare fondi dai depositi in valuta estera tra il 9 marzo e il 9 settembre 2022, limitando i prelievi di contanti all’equivalente di $ 10.000, ha riferito la RIA statale russa. CNN.

Banca centrale russaFoto: EyePress tramite AFP / AFP / Profimedia

“Tra il 9 marzo e il 9 settembre 2022, la Banca di Russia stabilisce la seguente procedura per l’emissione di fondi da depositi in valuta estera o conti cittadini: tutti i fondi dei clienti da conti o depositi in valuta estera… il cliente può prelevare fino a 10mila dollari USA in contanti e il resto dei fondi – in rubli al tasso di mercato del giorno dell’emissione”, si legge nella dichiarazione della banca.

Durante questa decisione temporanea, la valuta sarà emessa in dollari USA, indipendentemente dalla valuta del conto.

La conversione di altre valute in USD sarà effettuata al tasso di mercato dalla data di emissione.

La Banca centrale russa rileva che i cittadini possono continuare a mantenere i fondi in depositi o conti in valuta estera, ha aggiunto la RIA.

Attualmente, 1 rublo russo equivale a 0,0078 USD in dollari USA.

Segui gli ultimi sviluppi in 13° giorno di guerra in Ucraina LIVETEXT su HOTNEWS.RO.