Banksy A Visual protest: mostra di Banksy a Roma, fino all’11 aprile 2021

Fino all’11 aprile 2021 non perdetevi a Roma, presso il Chiosco del Bramante l’esposizione delle 90 opere a cura dello street-artist inglese, Banksy.

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 20:30

Costo del biglietto: 15 euro

N.B. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, per partecipare alla mostra è necessaria la prenotazione e l’acquisto del biglietto online.

La mostra prevede una raccolta di oggetti provenienti da diverse collezioni private, tra vinili, copertine di dischi ecc… che vanno dal 2001 al 2017.

Ecco il manifesto di Banksy:

Immagina una città in cui i graffiti non fossero illegali, una città in cui tutti potessero disegnare dove vogliono. Dove ogni strada fosse inondata di miriadi di colori e brevi espressioni. Dove aspettare in piedi l’autobus alla fermata non fosse mai noioso. Una città che desse l’impressione di una festa aperta a tutti, non solo agli agenti immobiliari e ai magnati del business. Immagina una città così e scostati dal muro – la vernice è fresca.

Ci vuole del fegato, e anche tanto, per levarsi in piedi da perfetti sconosciuti in una democrazia occidentale e invocare cose in cui nessuno altro crede – come la pace, la giustizia e la libertà.