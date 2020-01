Barack Obama alle Hawaii è sulla cresta dell’onda e mostra un super fisico a 58 anni

Si sta godendo pienamente le vacanze in una bellissima località come le Hawaii e non rinuncia assolutamente allo sport. Sul paddle, Barack Obama mostra una forma fisica niente male per avere 58 anni, l’ex presidente dell’America è prestante e tonico, come dimostrano gli scatti pubblicati dai colleghi del settimanale Gente.

Barack si gode un paio di giorni in vacanza a Honolulu, sua città natale, dove ha una casa e torna quando è possibile. Insieme a lui, ovviamente non può non esserci l’inseparabile e amatissima moglie Michelle.

