Barbara Boscali, chi è? Filmografia, vita privata, Simba

Barbara Boscali è salita alla ribalta delle cronache per essere la probabile mandante dell’ aggressione del suo fidanzato, Simba La Rue. La ragazza è agli arresti in quanto vi sarebbero prove schiaccianti contro di lei. Tuttavia, la celebre pornostar ha ammesso solo in parte un suo coinvolgimento, dettato dal fatto che il trapper la umiliava in continuazione, costrigendola a pratiche sempre più degradanti che terminavano in vere e proprie zuffe. Un episodio molto spiacevole, che getta molte ombre su un mondo, quello della musica trapper, sempre più contaminato da episodi di violenza che sfociano anche in omicidi, mettendo in evidenza un ambiente dove sembra che la musica sia soltanto un corollario ad episodi sempre più frequenti di violenza che possono sfociare anche nell’omicidio tra clan rivali.

Barbara Boscali, biografia

Barbara Boscali è una giovane designer molto attiva sulla piattaforma social Tik Tok e Creator su OnlyFans. Di professione pornoattrice, la Boscali è nota sui social con il nickname Bibi Santi 91. La ragazza è famosa nella categoria della pornografia per un suo filmino girato con il pornoattore Max Felicitas, che la fece conoscere al grande pubblico. Tuttavia, la Boscali preferisce sempre artisti che facciano musica rap o trap, ben conoscendo le dinamiche che muovono le band rivali a guerreggiarsi tra loro. Una vita vissuta al limite, che l’ ha portata a complottare contro il suo fidanzato Simba La Rue, colpevole di averla picchiata. Una vicenda losca, nella quale il ruolo della ragazza è apparso sin da subito molto contradditorio agli inquirenti. L’ agguato, infatti è avvenuto sotto casa della ragazza da parte del clan rivale, con una partecipazione attiva della Boscali che avrebbe fatto da “esca” per colpire il compagno. Si teme che sia stata proprio lei ad organizzare il tutto. Questo fatto di cronaca l’ha fatta balzare all’ attenzione dei mass media e delle piattaforme social. Il suo nome è sulla bocca di tutti, e non per vicende edificanti.

Le varie ipotesi al vaglio degli inquirenti

Barbara Boscali, quindi, è salita alla ribalta ottenendo una pubblicità forse anche cercata. D’ altronde, l’ ipotesi di un suo effettivo coinvolgimento nell’ accoltellamento del fidanzato erano circolate sin da subito sui social, poichè i fans sapevano delle continue liti all’ interno dcella coppia, con violenze domestiche messe in bella mostra con foto sulle varie piattaforme. La Boscali, in un primo momento, avrebbe negato, fino a confessare, almeno parzialmente, il suo ruolo attivo nella vicenda. Assieme alla pornostar sono stati arrestati altri quattro individui, rei di aver partecipato attivamente al pestaggio che solo per un puro caso non si è concluso con la morte di Simba. Un fatto increscioso che ha generato anche un aumento di contatti esponenziale sugli account social della ragazza, presi d’ assalto dai suoi fan più sfegatati. C’ è da dire che la donna sembra comunque pentita del gesto, in quanto si è presentata spontaneamente alle forze dell’ ordine, offrendo la sua versione dei fatti. La celebre creator di uno dei profili di OnlyFans più cliccati, ha sottolineato ancora una volta il clima intimidatotio con cui era vessata e sta cercando di ripulire la sua immagine di “femme fatale” in una vicenda dai contorni ancora poco chiari.