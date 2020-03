Barbara D’Urso: cena romantica e camminata di notte con l’ex Felice Massa, ma non si deve stare a casa?

Lei stesso durante i suoi programmi invita a stare a casa causa Covid19 ma perchè allora si permette in lusso di uscire? Uscita serale di recente con tanto di ritorno al passato per la D’Urso. La conduttrice di Mediaset è stata pizzicata assieme al giovane avvocato Felice Massa, che frequentava e con cui è stata immortalata già un paio di anni fa.

I due sono stati paparazzi dai colleghi Chi nel corso di una cena romantica fuori a Milano: a tavola al ristorante in totale segreto e a rischio multa, ma distanti fra loro per sicurezza, hanno poi fatto ritorno insieme a casa, nella macchina dell’uomo. Questa volta il paparazzo tuttavia, causa anche le restrizioni per il Covid19 ha potuto rubare solamente un piccolo abbraccio della conduttrice al suo ex partner – tra l’altro non permesso -.

loading...

I due sono stati insieme nel 2013 ed ora, a sei anni distacco pare che l’affetto non sia per nulla andato via.

Commenti

commenti