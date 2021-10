Barbara D’Urso: chi è, nome vero, figli, carriera, amore

Barbara D’Urso, all’anagrafe Maria Carmela D’Urso, è una famosa conduttrice e attrice televisiva italiana. Debutta in tv come attrice, dove diventa nota come la “Dottoressa Giò”, in cui l’attrice interpretava la protagonista, “Giorgia Basile” detta “Giò”, una ginecologa di un ospedale pubblico; ma la sua popolarità arriva con la conduzione del Grande Fratello, nel 2003, e poi con il fortunato programma tv, Pomeriggio Cinque, tutt’ora in onda su Canale 5. Nel 1982, la D’Urso si lega sentimentalmente al produttore cinematografico Mauro Berardi. La coppia ha due figli, Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). Nel ’93 termina la relazione con Mauro Berardi e molti anni dopo, precisamente nel settembre del 2002, Barbara sposa il ballerino Michele Carfora, di 10 anni più giovane, da cui divorzia 6 anni più tardi, sembrerebbe a causa di un tradimento d parte di lui.

Barbara D’Urso – sintesi informazioni

Nome: Barbara Carmela

Cognome: D’Urso

Nome d’arte: Barbara D’Urso

Data di nascita: 7 maggio 1957

Età: 64 anni

Segno zodiacale: Toro

Luogo di nascita: Napoli

Professione: conduttrice, attrice

Profilo Instagram ufficiale: @barbaracarmelitadurso

Barbara D’Urso chi è, famiglia, età, genitori

Barbara D’Urso, registrata all’anagrafe come Maria Carmela D’urso, nasce a Napoli, il 7 maggio del 1957. Barbara ha un’infanzia non facile, perde la madre quando ha 10 anni e decide di lasciare la sua amata Napoli quando ha poco più di 18 anni. Si trasferisce a Milano per inseguire il suo sogno, quello di entrare nel mondo dello spettacolo. Barbara ha 5 fratelli, a cui è molto legata.

Barbara D’Urso figli e marito

Barbara D’Urso è stata legata al produttore cinematografico Mauro Berardi. I sue sono stati legati dal 1982 al 1993. Dalla loro unione, sono nati, Giammauro, che svolge la professione di medico ed Emanuele è un fotografo. Nel ’93 termina la relazione con Mauro Berardi e molti anni dopo, precisamente nel settembre del 2002, Barbara sposa il ballerino Michele Carfora, di 10 anni più giovane, da cui divorzia 6 anni più tardi, sembrerebbe a causa di un tradimento d parte di lui. Attualmente non si sa se la D’Urso sia single oppure no. Nei mesi scorsi, la figura di Barbara è stata associata a quello di Filippo Nardi, ex concorrente del Gf. Ma la loro relazione non è mai stata né confermata e né smentita.

Barbara D’Urso carriera professionale

Debutta in tv come attrice, dove diventa nota come la “Dottoressa Giò”, in cui l’attrice interpretava la protagonista, “Giorgia Basile” detta “Giò”, una ginecologa di un ospedale pubblico; ma la sua popolarità arriva con la conduzione del Grande Fratello, nel 2003, e poi con il fortunato programma tv, Pomeriggio Cinque, tutt’ora in onda su Canale 5. Conduce anche Lo Show dei record dal 2006 al 2009 e nel 2006 conduce il reality La Fattoria. Sempre negli anni duemila Barba D’Urso è la conduttrice di diversi programmi di successo, come: “Pomeriggio Cinque”, “Domenica cinque”e “Domenica Live”, programmi tutt’ora in onda che riscontrato un grande successo.