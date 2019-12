Barbara D’Urso e Filippo Nardi fanno coppia? Le parole di lui: «Non so spiegare che genere di sentimento è nato tra noi…»

Filippo Nardi e la tanto amata conduttrice Barbara D’Urso fanno coppia? Lui recentemente ha voluto dire la sua in merito in questo modo: «Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi…». In questi mesi, la D’Urso e l’ex concorrente del Grande Fratello sono stati molto al centro dell’attenzione per illazioni su una loro presunta relazione.

Le indiscrezioni si sarebbero fatte sempre più insistenti dopo l’estate passata insieme in Toscana. Voci di corridoio che tuttavia la conduttrice di Pomeriggio 5 avrebbe categoricamente sempre smentito. Ora a dare la sua versione, è stato lo stesso Filippo in una recente intervista sulle pagine dei colleghi di Nuovo. Ecco quanto rivelato:

«Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Questo è certo. Se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla».

E termina: «Io voglio convivere con la donna che amo. L’ho detto anche a Barbara. È sbiancata e mi ha detto ‘Non ci penso neanche!’. In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo. Sentimenti a parte, vorrei fare un programma insieme a lei in giro per tutta Italia, facendo emergere ancora di più tutta la sua umanità. Mi piacerebbe che per una volta fosse protagonista di un programma dedicato a lei».

