Barbara D’Urso: «Io e Fabio Testi a letto insieme… a lui gli vibrava la mutanda»

La conduttrice Barbara D’Urso ha fatto una rivelazione scioccante: «io e Fabio Testi a letto insieme… gli vibrava la mutanda». Dopo una primissima parte come al solito dedicata alla pandemia Covid19 a Live non è la D’Urso anche il gossip e un po’ di leggerezza per allentare la tensione. Complici in particolar modo gli ultimi eliminati dalla casa del GF Vip.

A Live non è la D’Urso ospiti nella puntata di ieri gli ultimi eliminati del GF Vip, ovvero: Valeria Marini, Fernanda Lessa e Fabio Testi. Tutti ovviamente in collegamento per rispettare le norme del DPCM per quanto riguarda il contenimento da Covid19.

Con Fabio Testi è andato in scena un piccolo siparietto divertente. Testi pensando di mettere in suggestione Barbara, logicamente in maniera scherzosa ha lanciato una mega frecciatina:

«Barbara lo diciamo che siamo stati a letto insieme?». La padrona di casa non solo non si è fatta cogliere di sorpresa ma anche rivelato qualcosa di scioccante:

«E’ passata la mezzanotte quindi possiamo dilo. non solo io Fabio siamo stati a letto insieme, visto che era mio marito quando abbiamo registrato la Dottoressa Giò nel ’94, ma è successo anche un’altra cosa. mentre eravamo a letto, vicini vicini all’improvviso sento vibrare fortemente la mutanda di Fabio Testi. Vibrava, vibrava, ma lo sapete perchè? Aveva messo la vibrazione sul telefonino e per non lasciarlo sul comodino in scena lo ha nascosto lì».

