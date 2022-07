Barbie: quando esce il film con Margot Robbie e Ryan Gosling?

Sì, è vero e non è un mondo fantastico: Barbie, la famosissima bambola realizzata da Ruth Handler per la Mattel nel lontano 1959, diventa reale grazie alla regista premio Oscar Greta Gerwig nel film, ovviamente intitolato Barbie.

Le riprese sono iniziate a marzo 2022 ne Regno Unito e sono apparse delle foto delle celebrità protagoniste di Hollywood, ovvero Margot Robbie e Ryan Gosling che reciteranno proprio nei ruoli di Barbie e Ken…foto che hanno fatto scalpore, mandando i fan delle star “in crisi d’attesa”.

Ad esempio alcune foto delle star del film che girano in un’auto rosa fluorescente, hanno ovviamente cappelli biondissimi, abiti da cowboy rosa abbinati o pattinano con vestiti anni ’80 fluorescenti, in altre parole, Barbie è un film da non perdere.

Quando uscirà il film?

La buona notizia è i film ha una data di uscita ufficiale. La cattiva notizia è che i fan aspetteranno un po’prima che arrivi nei cinema.

Il rilascio della pellicola è ufficialmente prevista per venerdì 21 luglio 2023.

Al momento non è stato ufficialmente annunciato se Barbie sarà disponibile per lo streaming, ma poiché si tratta di una produzione Warner Bros., il film sarà probabilmente disponibile per lo streaming tramite HBO Max 45 giorni dopo la sua uscita cinematografica.

Ciò significa che i fan potrebbero essere in grado di guardare Barbie online già a settembre 2023.

Chi recita? Cast

A dare vita alla storia di Barbie ci sono una serie di star di Hollywood, guidate da Margot Robbie come Barbie e Ryan Gosling come Ken.

Robbie è meglio conosciuta per il suo ruolo di Naomi in The Wolf of Wall Street, Harley Quinn in The Suicide Squad, Elizabeth I in Mary Queen of Scots e Tonya Harding in I, Tonya.

È anche produttrice esecutiva di Barbie.

Gosling è meglio conosciuto per aver interpretato Noah in The Notebook, Jacob in Crazy, Stupid, Love e Sebastian in La La Land.

La star di Sex Education Ncuti Gatwa e Simu Liu di Kim Convenience interpreteranno altre due bambole Ken nel film Barbie.

Insicuri Issa Rae interpreterà il ruolo di un’altra Barbie al fianco di Hari Nef di Transparent.

Will Ferrell reciterà anche come CEO di un’azienda di giocattoli.

Al momento, i personaggi che il cast di Barbie sta interpretando sono stati tenuti in gran parte nascosti, ma i fan saranno entusiasti di vedere i seguenti volti apparire nel film:

Stath Lets Flats Jamie Demetriou, Connor Swindells di Sex Education, Emerald Fennell di The Crown, la star di Peaky Blinders Kinglsey Ben-Adir, Emma Mackey di Sex Education e America Ferra di Ugly Betty.

Altri volti famosi in ruoli non divulgati includono:

Ana Cruz Kayne

Scott Evans

Sharon Rooney

Rhea Perlman

Michele Cera

Alexandra Shipp

Kate McKinnon

C’è un trailer per Barbie?

No, non c’è ancora un trailer per Barbie.

Le riprese sono attualmente in corso, quindi si spera che qualche dettaglio in più sarà presto disponibile.

Sarà ambientato a Barbieland o si svolgerà ai giorni nostri? Barbie e Ken saranno romanticamente coinvolti o amici intimi? Il film sarà una commedia, un thriller poliziesco o fantascientifico? I fan dovranno aspettare e scoprirlo.

Barbie è il primo film live-action basato sulla famosa bambola dopo numerosi film d’animazione e serie TV, quindi è probabile che il film rimarrà come un cartone, una principessa, una fata, una spia o una sirena.