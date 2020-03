Bari, Maurizio perde la via a soli 38 anni. È la vittima più giovane in Italia. Il padre: «Può colpire a qualunque età»

Maurizio Pinto di Turi – Bari -, solo 38 anni, è la vittima più giovane in Italia del Covid19. L’uomo ha perso la vita nel giro di qualche ora nella terapia intensiva del Policlinico situato a Bari. A rivelare il tutto è stato direttamente il papà Antonio, medio radiologo, in una recente intervista rilasciata a TPI.

Maurizio non era più in grado di camminare da quando aveva 20 anni, ma era completamente autonomo e viveva in uno stato di salute ottimale. Lavorare nel settore amministrativo della Residenza per anziani “Mamma Rosa”. «Non aveva nessuna malattia pregressa – il racconto di papà Antonio – che potesse favorire l’aggravarsi del virus, come patologie respiratorie o cardiologiche».

Tutto sarebbe cosi dal nulla iniziato il 5 marzo, quando una semplice febbre, prima leggera a 37 poi a 38, ha iniziato a debilitare pesantemente il ragazzo. E’ stato proprio il papà a leggere i risultati della radiografia al torace, che ha evidenziato una forte polmonite.

«Da quel momento non lo abbiamo più visto perché è stato portato in isolamento in terapia intensiva. La cosa più sconcertante è che fino alle 21 Maurizio ancora parlava e stava reagendo bene alla terapia. Alle 23 ci hanno dato la terribile notizia».

La condizione del 38enne, quindi, sarebbero del tutto precipitate nel giro di 2-3 ore:

«La sera il collega di guardia è entrato per salutarlo e stava ancora bene, poi ha avuto un blocco respiratorio fulminante. Maurizio era infermabile e amava la libertà. Non l’ha fermato un incidente gravissimo, non l’ha fermato la dialisi, né la sedia a rotelle. L’ha ucciso il coronavirus. Non sappiamo come è stato contagiato. E nemmeno ci interessa. Però tutti devono saperlo, questo è un virus infame che toglie tutto. Ha tolto la vita a nostro figlio. E a noi, a me e a mia moglie, il diritto di assisterlo, sino all’ultimo minuto. Per questo vi chiedo, vi supplico, questa è una malattia tremendamente seria ‘restate a casa, per favore. Fatelo voi. Fatelo per chi vi vuole bene’».

