Barù concorrente Gf Vip 6: come si chiama, chi è, età, amore

Per la televisione italiana è Barù, diventato noto per la sua partecipazione al reality show, Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini e giunto alla sua sesta edizione. Ma in realtà, Barù, era già stato protagonista di un reality ed è un volto noto sul piccolo schermo. Già il suo vero nome, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, lascia intendere le sue origini nobili. Barù è, infatti, il nipote di Costantino della Gherardesca, e proprio insieme a lui ha partecipato alla prima edizione del reality Pechino Express. La coppia nobile si classificò al terzo posto. Barù, comunque, al di là della sua parentela, ha intrapreso una sua personale strada, quella del food e dell’enologia. È, infatti, un famoso food influenze molto seguito sui social, dove presenta ricette tipiche, cucinando con abiti eleganti. Nel 2017, è stato anche uno dei giudici nel programma culinario, Cuochi e Fiamme. Barù è comunque molto geloso della sua vita privata, infatti, nonostante si sappia molto sulle sue passioni, poco si sa sulla sua biografia.

Barù concorrente Gf Vip 6 – sintesi

Nome completo: Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona

Soprannome: Barù Professione: enologo, personaggio televisivo e food influencer Profilo Instagram Ufficiale: @barulino

Barù concorrente Gf Vip 6 chi è, come si chiama, età

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, soprannominato Barù, è un noto food blogger molto conosciuto per essere il nipote di Costantino della Gherardesca e per esser stato protagonista di alcuni reality. Barù, non lascia intravedere molto sulla sua vita, di fatti non si conosce la sua data di nascita precisa e nemmeno la località. È cresciuto insieme allo zio, anche se sembrerebbe essere poco più piccolo, quindi pensiamo che abbia poco più di 40 anni. Terminati gli studi, tra la Svizzera e gli Stati Uniti, Barù porta avanti la sua passione per il mondo del food, specializzandosi in enologia. Barù, attualmente, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, che ha varcato la soglia pochi giorni prima di Natale, quindi dopo ben 3 mesi dall’inizio del reality di canale 5.

Barù concorrente Gf Vip 6 che lavoro fa

Barù è un food influencer, ma anche un noto personaggio televisivo. È il nipote di Costantino della Gherardesca, con cui partecipa nel 2017, al suo primo reality Pechino Express, nel 2017, classificandosi al terzo posto. Tra l’altro, sarà proprio questo il suo trampolino di lancio per entrare a farsi conoscere sul piccolo schermo. È spesso ospite in diverse trasmissioni tv. Nel 2017, grazie alla sua formazione nel mondo del cibo e del vino, è uno dei giudici del programma culinario Cuochi e fiamme. Barù, attualmente, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, che ha varcato la soglia pochi giorni prima di Natale, precisamente il 20 dicembre 2021.

Barù concorrente Gf Vip 6 amore

Non si conosce la vita sentimentale di barulla, quindi non si sa se sia entrato nella casa del Gf Vip da single o con il cuore impegnato. All’interno della casa, inizialmente sembrava si stesse avvicinando a Jessica, una delle tre principesse, ma poi ha smentito tutto sottolineando di preferire le ragazze con un carattere forte, al contrario di Jessica che sarebbe troppo buona.

Barù concorrente Gf Vip 6 instagram

Barù su instagram ha un profilo pubblico con oltre 60 mila follower, dove si presenta come food and wine consultant. Molto seguite anche le sue dirette dove presenta ricette tradizionali dei territori e rivisitazioni originali.