Batti la calura estiva: trucchi per mantenere la temperatura corporea

L’estate vede susseguirsi giornate particolarmente calde e afose, in cui mantenere sotto controllo la temperatura è essenziale non soltanto per provare meno fastidio, ma anche e soprattutto per prendersi cura del proprio corpo. Seguire alcuni accorgimenti può dunque rivelarsi prezioso, specialmente dentro casa, per soffrire meno queste ondate di caldo in aumento costante.

Attenzione alle finestre

I primi suggerimenti da applicare riguardano le finestre di casa. In questo caso, si ha a che fare con suggerimenti elementari, che tuttavia possono fare la differenza specialmente nei luoghi più caldi d’Italia, in cui le temperature salgono fino a vette vertiginose. Tra i primi accorgimenti, si può pensare di schermare le finestre esposte a sud/sud-ovest con tende e veneziane, così da proteggere gli ambienti interni dal Sole più intenso. Questo vale soprattutto per le pareti vetrate e i lucernari, che devono evitare di essere colpiti direttamente dai raggi solari, il cui calore andrebbe a scaldare troppo gli interni.

In aggiunta, si può pensare di chiudere le finestre quando fa più caldo e aprirle la sera, così da garantire il giusto ricambio d’aria approfittando delle ore più buie e fresche.

Come evitare malesseri

Nel caso in cui in casa ci siano persone sofferenti o malate, è necessario che non siano troppo coperte, per evitare che la loro temperatura salga troppo, senza che se ne rendano conto per via del malessere.

Particolare attenzione va riservata a bambini e anziani, specialmente al momento di lavarsi: in questi casi, entrando in una delle docce moderne di Grohe, si consiglia di usare solo acqua tiepida, così da evitare sbalzi di temperatura violenti capaci di alzare ulteriormente il livello di calore o, al contrario, di abbassarlo repentinamente. Il rischio di ipotermia, infatti, è concreto, e per questa ragione bisognerebbe utilizzare solo acqua a media temperatura.

Può sembrare controproducente, e molti certamente preferirebbero l’apparente beneficio immediato di una doccia fredda per abbassare la temperatura, ma favorire il nostro corpo con un bagno o un flusso d’acqua alla temperatura media ottimale garantirà un beneficio molto più duraturo, senza il rischio di malesseri collaterali.

Come usare gli elettrodomestici

Fare a meno dei principali strumenti tecnologici è impossibile, ma allo stesso tempo, in casa, bisognerebbe limitare almeno l’utilizzo di tutte quelle fonti di calore che potrebbero alzare ulteriormente la temperatura: il riferimento va a ferro da stiro, fornelli e, soprattutto, forno. Al contrario, invece, non si potrà fare a meno di un condizionatore acceso, con temperatura impostata tra i 24° e i 26°. Il livello di umidità, tuttavia, potrebbe giocare contro il condizionatore stesso: in questi casi, dunque, si dovrà ricorrere anche a un deumidificatore, per migliorare la qualità dell’aria dell’ambiente.

Un’altra valida alternativa, infine, è data dal trucco del ghiaccio, che consiste nel posizionare del ghiaccio davanti a un ventilatore: in questo modo, il vapore fresco sarà diffuso dalle ventole in tutto l’ambiente e la temperatura non potrà che abbassarsi.

Gli alimenti giusti

Infine, per mantenere sotto controllo la propria temperatura, alcuni suggerimenti riguardano più direttamente il cibo e l’alimentazione: bisogna infatti evitare di abbuffarsi e, soprattutto, evitare di ingerire troppi alcolici, malgrado l’effetto di dispersione termica che spesso innescano, così come di bere acqua troppo fredda.

In sintesi, dunque, è possibile arrivare alla fine della stagione estiva senza soffrire troppo: basta contenersi con gli alimenti e, soprattutto, combattere efficacemente i raggi solari, prendendosi cura del proprio corpo e della propria casa nel modo più opportuno.