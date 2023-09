Battipaglia uccide la moglie: chi era Maria Rosa Troisi età e figli

Da Battipaglia arriva la tragedia di un uomo di 38 anni che ha ucciso la moglie. La storia è quella di Maria Rosa Troisi 38enne colpita a morte alla gola dal marito Marco Aiello suo coetaneo. L’uomo aveva fatto uscire di casa i figli per poi uccidere la donna. Tutto è accaduto in provincia di Salerno in via Flavio Gioia, come riporta la Repubblica, nella località Lago di Battipaglia. A ricostruire la vicenda tragica sono stati i carabinieri della Compagnia di Battipaglia. L’uomo è stato fermato con la donna che aveva una profonda ferita proprio sulla gola.

Al momento ci sono tutti i condizionali del caso, ma come specifica anche Open.online pare che la donna sia stata accoltellata alla gola, aggredita in casa. Al momento le dinamiche precise non sono ben chiare e il movente non è stato accertato. Pare dalle prime ricostruzioni però che si trattasse di una lite avvenuta per motivi di gelosia.

Uomo uccide la moglie a Battipaglia

Dopo l’aggressione alla moglie è stato l’uomo a chiamare subito i soccorsi per un episodio avvenuto attorno all’ora di pranzo. Sul posto sono immediatamente arrivati carabinieri e militari del Ris che hanno svolto i rilievi del caso per iniziare a lavorare sul caso e cercare di capire cosa sia accaduto.

L’uomo è stato fermato e i figli, due minorenni, che erano stati fatti uscire durante la lite, sono stati affidati per il momento a dei familiari. Non sappiamo al momento se la coppia, in passato e prima di questo episodio, avesse vissuto degli episodi analoghi di violenza domestica anche più misurata. Fatto sta che si infittisce la tristissima pagina nera dei casi di femminicidio in Italia in un paese che non riesce ad accettare ovviamente che nel 2023 accadano ancora fatti orribili come questo. Speriamo vivamente che si possa trovare un freno.