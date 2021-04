Beatrice Marchetti: chi è, biografia, vita privata, carriera e Isola dei Famosi 2021

Beatrice Marchetti è una modella di 24 anni. Nata a Brescia, si trasferisce a Milano per realizzare il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo e della moda. Si cimenta anche nel ruolo di attrice, nel 2017, recintando nel film “Loro” al fianco di Riccardo Scamarcio. La carriera di Beatrice prosegue con L’Isola dei Famosi 2021: la ragazza infatti è una delle concorrenti in Honduras.

Chi è Beatrice Marchetti

Nome: Beatrice

Cognome: Marchetti

Anno di nascita: 1996

Età: 24 anni

Luogo di nascita: Brescia

Professione: Modella e Attrice

Profilo Instagram Ufficiale: @beatricemarchetti

Biografia

Beatrice Marchetti, modella e attrice bresciana, nasce a Sebino, 24 anni fa. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata, ma sulla sua bellezza non ci sono dubbi. Nel 2013, decide di trasferirsi a Milano, la capitale della moda, e inizia a sfilare in passerella, diventando testimonial di importanti campagne nazionali e internazionali. Ha posato anche per Enrico Coveri e sfilato per Giambattista Valli. A dicembre è stata anche sulla copertina della rivista Donna Moderna. Attualmente Beatrice abita ancora a Milano, lontano dai suoi genitori che continuano a vivere a Brescia.

Vita privata

È molto riservata e non sappiamo molto su di lei. Anche il suo profilo Instagram, con quasi 46 mila follower, non lascia trasparire molto. Dovrebbe essere figlia unica e sembrerebbe avere un fidanzato, lontano dai riflettori. È originaria del Sebino, classe 1996, figlia di Pio Marchetti e Mamma Lorena. Nel 2013 lascia la casa famigliare e si trasferisce a Milano dove corona il suo sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Carriera e Lavoro

Modella e attrice, nel 2021 entra a far parte del cast de L’Isola dei Famosi, attualmente si trova in Honduras. Dopo esser stata eliminata dal gioco, perdendo al televoto contro Fariba Tehrani, decide di rimanere su un’isola segreta chiamata Playa Imboscada, dove ha scelto di proseguire la sua isola da sola. La sua carriera inizia giovanissima, a 16 anni realizza il suo primo book fotografico e viene scelta per una campagna di Enrico Coveri. A seguire ha collaborato con Giambattista Valli e non solo. Grazie alla sua bellezza e professionalità sfila nelle più importanti passerelle e diventa testimonial di brand di fama internazionale. Nel 2017, riesce a entrare nel mondo del cinema, riuscendo ad ottenere una piccola parte nel film Loro, diretto da Paolo Sorrentino.