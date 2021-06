Beatrice Valli: chi è, carriera, Marco Fantini, figli, matrimonio rimandato

Beatrice Valli è una famosa modella e influencer italiana. Beatrice si fa conoscere dal pubblico nel 2014, quando partecipa al programma tv Uomini e Donne, per corteggiare il tronista, Marco Fantini. Beatrice, già mamma di Alessandro, avuto, nel 2012, dal suo ex compagno, il calciatore Nicolas Bovi, esce dal programma insieme a Marco e i due diventano subito una famiglia. Nel 2017, nasce la loro primogenita Bianca, e, nel 2020, arriva anche Azzurra.

Chi è Beatrice Valli

Nome: Beatrice

Cognome: Valli

Luogo di nascita: Bologna

Data di nascita: 14 Novembre 1995

Età: 25 anni

Segno Zodiacale: Scorpione

Profilo Instagram Ufficiale: @vallibeatrice

Biografia

Beatrice Valli è nata a Bologna il 14 Novembre 1995. Molto legata alla sua mamma e alle sue sorelle, la maggiore si chiama Eleonora, e la più piccola si chiama Ludovica. Proprio quest’ultima è stata anche lei una tronista di Uomini e Donne. Beatrice, si vede costretta a crescere molto in fretta, quando a poco più di 16 anni rimane incinta del suo primo figlio, Alessandro, avuto dal suo ex compagno Nicolas Bovi. La storia tra i due però non funziona e poco dopo la nascita di Alessandro decidono di lasciarsi. A pochi mesi dalla fine della sua relazione con Bovi e con Alessandro che ha poco più di un anno, Beatrice decide di partecipare a Uomini e Donne per cercare l’amore. Molte le critiche che l’hanno accompagnata durante il programma, ma lei non si è mai lascata influenzare, riuscendo a conquistare il cuore del tronista, Marco Fantini. I due attualmente continuano a vivere serenamente la loro storia d’amore.

Carriera

Beatrice Valli è un personaggio televisivo molto noto per aver partecipato come corteggiatrice al programma Uomini e Donne. Da li, la sua carriera è cresciuta sempre più fino a diventare una famosa modella e influencer. Nel corso di questi anni, Beatrice è anche apparsa in televisione, come intervistatrice per il Coca cola summer festival e conduttrice per “Dai un bacio” e “Il gusto dell’estate”. Il suo lavoro principale rimane quello di influencer, molto seguita dai giovani. Sul suo profilo Instagram, con più di 2,5 milioni di follower, pubblica numerosi scatti dei suoi outfit e anche tanti consigli su come mantenersi in forma. Beatrice, inoltre, ama condividere con i suoi fan anche la sua vita quotidiana, insieme a Marco e ai suoi tre figli, Alessandro, Bianca e Azzurra.

Marco Fantini e Beatrice Valli figli e matrimonio rimandato

Marco e Beatrice si sono conosciuti nel 2014, nello studio di Uomini e Donne. Marco era il tronista e Beatrice la sua corteggiatrice. I due, dopo essersi scelti, non si sono mai lasciati. Beatrice è già mamma di Alessandro, nel 2017 nasce la prima figlia avuta da Marco Fantini, Bianca, e il 13 maggio 2020 la loro seconda figlia, Azzurra. I due si sarebbero dovuti sposare sempre nel 2020, dopo che Marco le fece una romantica proposta di matrimonio durante un viaggio a Parigi, proprio sotto la Torre Eiffel. Ma la cerimonia è stata poi rimandata a causa del Covid-19.