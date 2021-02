Beautiful, Una Vita, Il Segreto anticipazioni di oggi 10 febbraio 2021: ecco che cosa succederà

Scoprite cosa succederà nelle puntate di oggi di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le soap opera più famose di Mediaset. Per quanto riguarda Il Segreto, è opportuno segnalare che la puntata in onda oggi è una replica e che c’è stato un cambiamento di programmazione nel palinsesto. Ricordiamo, intanto, gli appuntamenti:

Canale 5 – 13:40, Beautiful

Canale 5 – 14:10, Una Vita

Rete 4 – 12:30, Il Segreto

Anticipazioni Beautiful 10 febbraio 2021

Brooke vuole impedire alla figlia Hope di rivelare la sua responsabilità nella morte di Thomas. Hope verrebbe condannata per omicidio e lei la perderebbe. Shauna va a trovare Ridge e nota che è pieno di pensieri. Lui le confessa di essere preoccupato per Thomas, improvvisamente scomparso nel nulla.

Anticipazioni Una Vita 10 febbraio 2021

Felipe non riesce ad accettare la decisione di Marcia di lasciarlo, lui è convinto che la ragazza non provi nessun sentimento per Santiago, anzi, crede che non lo rispetti in alcun modo. Non è pronto a rinunciare a lei. Così, ancora una volta, Felipe la incontrerà di nascosto, indagando su cosa la turbi, e proponendole di fuggire insieme.

Anticipazioni Il Segreto 10 febbraio 2021

Don Julian discute con Pepa dopo che questa aveva preso la sua carta intestata per le ricette, facendosi aiutare da Emilia per richiedere di far visita ad Angustias. Angustias, infatti, si scoprirà non essere la madre di Martin, che invece è proprio Pepa. La prima a venire a conoscenza di questo segreto, sarà la nutrice, imbattutasi in alcuni documenti. Il terribile Castro – con il quale Pepa era stata amante – le aveva, infatti, strappato il figlio poco dopo la nascita.

Pepa rivelerà questo segreto a Don Julian, così il dottore si reca dalla Montenegro per affrontarla e chiederle spiegazioni. Nel bel mezzo del diverbio, però, l’uomo ha un malore. Per sbarazzarsi di lui, Donna Francisca non lo aiuta con le medicine che potrebbero salvarlo, ma lo lascia morire.