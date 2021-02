Beautiful, Una Vita, Il Segreto anticipazioni di oggi 9 febbraio 2021: ecco cosa succederà

Scoprite cosa succederà nelle puntate di oggi di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le soap opera più famose di Mediaset. Per quanto riguarda Il Segreto, è opportuno segnalare che la puntata in onda oggi è una replica. Ricordiamo, intanto, gli appuntamenti:

Canale 5 – 13:40, Beautiful

Canale 5 – 14:10, Una Vita

Rete 4 – 12:30, Il Segreto

Anticipazioni Beautiful martedì 9 febbraio 2021

Nonostante Brooke abbia salvato la situazione, almeno per ora, Hope non è pronta a tornare sui suoi passi: vuole che Ridge conosca la verità, e soprattutto vuole che la polizia sappia quello che è successo. Hope, infatti, vuole autodenunciarsi. Per Brooke, questo sarà un momento molto difficile, perché dovrà impegnarsi perché la figlia non finisca nei guai compiendo gesti affrettati. Nessuno, infatti, crederebbe che si sia trattato di legittima difesa, dato che Hope avrebbe più di un motivo per vedere il fratellastro morto.

Anticipazioni Una Vita martedì 9 febbraio 2021

Genoveva intima a Santiago di allontanare Marcia da Felipe. Al ristorante di Felicia, la proiezione del film rivela le vere intenzioni di Alfonso. Carchano ha messo a punto un piano per umiliare la Del Campo, verso la quale nutre da sempre una scarsa stima, oltre che invidia. A quanto pare, l’uomo non è mai riuscito a sopportare il successo avuto dalla collega, un riconoscimento che lui reputa immeritato e derivato solo da sotterfugi da lei messi in atto.

Anticipazioni Il Segreto martedì 9 febbraio 2021

Don Julian muore sotto gli occhi di Francisca che non fa nulla perché si salvi. Con la sua morte, infatti, il grande segreto che potrebbe distruggere la sua famiglia rimarrà sepolto. Dopo essersi accertata che l’uomo sia morto, Francisca dà l’allarme. Pepa è in ansia perché teme di essere smascherata dal medico ma poco dopo scopre che è morto. La ragazza torna in paese, sperando che l’uomo non abbia detto nulla di compromettente prima di morire. Pepa è determinata a recuperare la valigetta con i documenti che le serviranno a dimostrare la verità!