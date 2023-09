Belen e Elio Lorenzoni, showgirl criticata per il gesto

Belen Rodriguez torna a parlare di sé dopo la foto pubblicata con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, alla fine del terzo tentativo con Stefano De Martino. La donna ha pubblicato una serie di immagini con l’imprenditore di Brescia senza più nascondersi di fronte alla voglia di far conoscere la storia al mondo intero. A catturare però l’attenzione del pubblico è stato un post con il quale ha sottolineato attraverso una foto a effetto ombra: “Tu mi tratti come se fossi più di un essere”. Parole che hanno alzato un grosso polverone online.

Sono tanti quelli che hanno specificato come queste parole non fossero nuove e che la donna l’avesse già dedicate a compagni precedenti. Il pubblico, in maniera un po’ ingenerosa, attacca la showgirl considerandola immatura fino ad arrivare a parole molto pesanti con gli hater che hanno deciso di scatenarsi. Ma andiamo a scoprire di più su Elio.

Chi è Elio Lorenzoni, fidanzato di Belen Rodriguez?

Elio Lorenzoni non è ovviamente solo il fidanzato di Belen Rodriguez. Si tratta di un imprenditore bergamasco che è laureato in economia e amministrazione aziendale all’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. Non facendo parte del mondo dello spettacolo non sappiamo molto di lui, basti pensare che su Instagram ha appena 600 follower anche se questi stanno crescendo proprio dopo l’inizio della storia d’amore.

Intanto il pubblico cerca di raccogliere informazioni su di lui e pare che la donna lo conoscesse da diverso tempo, addirittura una decina di anni, da prima di avere una storia e una figlia con Antonino Spinalbese. C’è chi continua a creare polemiche e alzare anche ipotesi un po’ buttate all’aria. La coppia però è calma e si gode questo splendido nuovo amore.