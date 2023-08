Belen Rodriguez a Belve: dettagli sconvolgenti dalla Fagnani

Un colpo sensazionale quello di Francesca Fagnani: fra gli ospiti della prossima edizione di Belve, in programmazione su Rai 2 a partire dal 26 settembre, ci sarà anche la straordinaria partecipazione di Belen Rodriguez a Belve. Un’occasione perfetta per fare chiarezza sulle voci circolate durante l’estate: l’artista argentina e Stefano De Martino si sono realmente separati ancora una volta? Ed è vero che Stefano ha tradito Belen?

Belen Rodriguez a Belve

Ebbene sì, Belen Rodriguez sarà una dei protagonisti della nuova edizione di Belve, che avrà inizio il 26 settembre, sempre su Rai Due. Francesca Fagnani ha realizzato una mossa eccezionale e i fan sono ansiosi che il programma cominci per svelare la verità riguardante la conclusione della relazione con Stefano De Martino. Quest’ultimo è già stato annunciato come primo ospite di Belve della conduttrice: si tratteranno tutti gli aspetti, dalla sua carriera di ballerino al successo come presentatore, passando inevitabilmente attraverso la storia d’amore con Belen.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Si sono innamorati, poi si sono separati, si sono allontanati, si sono riavvicinati e quindi di nuovo separati. La vicenda tra l’ex ballerino di amici e Belen Rodriguez è un amore turbolento, destinato a periodici ritorni di fiamma. Nessuno dei due ha mai rivelato dettagli sulle loro questioni sentimentali, nonostante spesso dalle parole della modella trapeli un’ombra di tradimento. Molte volte Belen è stata ospite nel gradevole salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, ma potrebbe darsi che l’opportunità ideale per esprimere tutto il suo malessere non sia ancora giunta.

“Alcune domande riguarderanno anche l’unione fallita con la modella argentina“, ha comunicato Libero alcune settimane fa. “Da tempo oggetto di chiacchiere, non è escluso che la Fagnani possa interrogare l’ospite riguardo alla presunta storia con Alessia Marcuzzi“. Si vocifera che la conduttrice romana abbia ricevuto un invito per un’intervista, ma lo abbia rifiutato, dato che il duo Boomerissima va in onda anch’esso su Rai 2.