Belen Rodriguez innamorata di Antonio dopo De Martino: come è nato l’amore

Belen Rodriguez è innamorata di Antonio Spinalbese, arrivato nella sua vita dopo Stefano De Martino. Ma come è nato l’amore? Secondo quanto svelato dal magazine Chi, a fare da Cupido sarebbe stata Patrizia Griffini, ex gieffina, conosciuta come la “petineuse” e amica del cuore della modella argentina. Belen avrebbe chiesto all’amica di trovarle un parrucchiere per fare la tinta prima di partire per Ibiza.

Patrizia avrebbe mandato a casa della showgirl Marco, del salone di Aldo Coppola, e lui si sarebbe presentato insieme ad Antonio Spinalbese. Fra i due sarebbe nata da subito un’intesa e la Rodriguez sarebbe rimasta stregata dall’hairstylist 25enne. “Tra una chiacchiera e l’altra il pomeriggio si trasforma in un invito a cena – si legge sul settimanale Chi -, sushi a casa della showgirl, e da quel momento inizia il corteggiamento di lui”. La relazione sarebbe iniziata a Milano, dove Antonio sarebbe diventato molto amico anche di Mattia Ferrari, in seguito la coppia si sarebbe riunita a Ibiza. “Oggi i due si frequentano tra Ibiza e Milano – spiega una fonte -. A nulla è valso il ritorno di Stefano De Martino, anche lui volato a Ibiza, ma scaricato nuovamente dalla Rodriguez”.

Antonio Spinalbese dunque sarebbe riuscito a far dimenticare Stefano De Martino a Belen. Il conduttore di Made In Sud era sbarcato sull’isola spagnola con l’obiettivo di riconquistare il cuore dell’ex moglie, ma sembra che lei sia decisa più che mai a non perdonarlo. Bello come un modello, appassionato di musica e arte, l’hairstylist è molto conosciuto a Milano. Apprezzato da tante dive dello spettacolo, ha mostrato grande discrezione sino ad oggi, rifiutandosi di commentare, anche su Instagram, la storia con la Rodriguez.

Sino al 2019 ha avuto una storia d’amore con Chiara Maria Mannarino, manager che vive a Taiwan. “Non è piacevole aprire Instagram e ritrovarsi nell’esplora 1800 foto e articoli che lo ritraggono con qualcun altro – ha spiegato lei, commentando il gossip del momento -. Ma sono così fiera della persona che sono che non mi sento da meno a nessuno”. Nel frattempo De Martino, che presto condurrà il Festival di Castrocaro, ha respinto tutti i possibili flirt che gli sono stati attribuiti e non si sarebbe arreso all’idea di aver perso Belen.

