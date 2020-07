Belen Rodriguez parla del nuovo amore Gianmaria Antinolfi

Dopo l’addio a Stefano De Martino, Belen Rodriguez parla su Instagram di Gianmaria Antinolfi, il nuovo amore

Belen Rodriguez rompe il silenzio su Gianmaria Antinolfi, il nuovo amore arrivato dopo l’addio a Stefano De Martino. La showgirl è pronta a ripartire dopo un periodo difficile e la fine di una storia che forse nemmeno lei si aspettava. Dopo settimane in cui è apparsa triste e preoccupata, circondata dall’affetto della famiglia, Belen è tornata a sorridere.

Merito di Gianmaria Antinolfi, imprenditore nel settore del lusso conosciuto grazie all’amico Mattia Ferrari. I due, dopo giorni di indiscrezioni, sono stati paparazzati mentre si scambiavano un tenero bacio durante la vacanza di Belen a Capri. Per amore del manager infatti la Rodriguez ha lasciato Milano ed è volata a Napoli, a pochi passi dall’ex De Martino, per festeggiare il compleanno del nuovo compagno.

Di Gianmaria sappiamo poco e niente, ma nelle ultime ore la Rodriguez ha deciso di sciogliere il silenzio che ha avvolto la questione sino ad oggi per rispondere alle domande dei follower. Su Instagram infatti la showgirl ha postato numerose foto in cui sorride felice, mentre si diverte in barca con il fratello Jeremias e l’amico Mattia Ferrari. “Quella con Giammi non la pubblichi?”, ha scritto un fan e la risposta di Belen è arrivata subito dopo: “Credo che l’abbiano vista tutti”, ha detto.

“Belen ci fai sapere quando ti innamori. Grazie”, si legge in un altro commento che fa riferimento alle parole di Stefano De Martino. Anche questa frase non è sfuggita alla Rodriguez che ha risposto: “Ahahahahahahahah giuro che vi terrò aggiornati!”. E mentre Belen sembra di nuovo felice, l’ex marito è deciso più che mai a puntare tutto sulla carriera. Gli ascolti di Made In Sud, il programma che l’ha consacrato come conduttore, continuano a salire, mentre nei giorni scorsi Stefano si è dedicato al piccolo Santiago.

A turbare le sue giornate i gossip su un presunto flirt con Alessia Marcuzzi che avrebbe portato alla rottura con Belen. Una notizia che è stata smentita con forza non solo da De Martino, ma anche dalla Rodriguez che ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram. “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni – ha scritto -. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni”.

