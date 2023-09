Benvenuti al Sud di che film è il remake, tutto sul francese Giù al nord: trama e cast

Benvenuti al Sud è un film di Luca Miniero del 2010 che ha ottenuto un certo successo in Italia dando vita anche a un sequel dal titolo Benvenuti al Nord uscito due anni più tardi. La pellicola che sarà trasmessa oggi, 4 settembre, a partire dalle 21.15 da Canale 5 però non tutti sanno che è un remake. Infatti questa si ispira alla pellicola francese del 2008 Giù al nord di Dany Boon comico francese notissimo in patria e un po’ meno da noi.

Ma andiamo a scoprire qualcosa in più su questo film che ha dato vita a un lavoro molto interessante.

Giù al nord, cast e trama

Come già specificato Giù al Nord è un film del 2008 diretto da Danny Boon che è autore anche del soggetto e che ha collaborato alla sceneggiatura insieme a Alexandre Charlot e Franck Magnier. I produttori del film sono Claude Berri e Jerome Seydoux. La casa di produzione è la Pathé con la TF1 mentre in Italia il film è stato distribuito da Medusa Film. La fotografia è di Pierre Aim, il montaggio di Luc Barnier, le musiche di Philippe Rombi, la scenografia di Alain Veyssier e i costumi di Florence Sadaune. Nel cast artistico troviamo lo stesso Boon al fianco di Kad Merad, Zoe Felix, Anne Marivin, Line Renaud, Stephane Freiss, Philippe Duquesne, Guy Lecluyse, Lorenzo Ausilia-Foret, Michel Galabru, Patrick Bosso, Zinedine Soualem, Fred Personne, Alexandre Carriere e Jerome Commandeur.

La trama ci racconta la storai di Philippe Abramas che è il direttore delle poste francesi di Salon de Provence sotto la pressione della moglie cerca un luogo che abbia un clima migliore e cerca il trasferimento in una città mediterranea. Ne succederanno di tutti i colori e ovviamente i protagonisti non si troveranno ad accettare quello che gli è successo con relativi colpi di scena imprevisti.