Benzina: le migliori app per trovare i prezzi più convenienti

L’aumento del prezzo della benzina dell’ultimo periodo in Italia sta creando una situazione di disagio per molti italiani, che cercano disperatamente il distributore più conveniente. Per difendersi, almeno in parte, dal rincaro dei carburanti, esistono delle app disponibili sia per Android che per iOS, che permettono di monitorare le variazioni dei prezzi di benzina e gasolio. Si spera che il governo possa mettere un freno ad una speculazione piuttosto evidente sui prezzi della benzina e del gasolio, ma nel frattempo queste applicazioni possono sicuramente aiutare gli automobilisti a fare rifornimento a prezzi più contenuti. Vediamo quali sono.

Risparmiare con le app benzina

Ci sono diverse applicazioni che consentono di tenere traccia dei prezzi dei carburanti, come la benzina, il diesel e altri, basandosi su un sistema di informazioni passate in giro tra gli utenti. Queste app forniscono una mappa con le stazioni di servizio che mostrano i prezzi aggiornati in tempo reale, e informazioni sui tipi di carburante disponibili, sui servizi offerti nella stazione e su come arrivarci.

Di seguito vi presentiamo quelle che riteniamo le migliori e più affidabili per controllare eventuali aumenti dei prezzi dei carburanti. Inoltre, alcune di queste app hanno anche una sezione informativa dove poter consultare notizie relative al settore della benzina e del carburante.

Fuelio

Fuelio è una comoda ed efficiente applicazione che permette di trovare, tramite mappa, le stazioni di servizio più convenienti rispetto alla propria posizione. Disponibile sia per iOS che per Android, Fuelio fornisce una visualizzazione del consumo di carburante in tempo reale grazie a Sygic e offre una sezione storica dei rifornimenti dei carburanti.

La home page dell’applicazione contiene una sezione chiamata “Distributori” dove è possibile trovare i distributori vicini, tra cui quelli più votati dagli utenti, quello più economico o quello più vicino o con maggiori servizi. Una volta selezionato un distributore, è possibile visualizzare una scheda con tipologia di carburante e prezzo aggiornato. Inoltre, Fuelio consente di controllare il livello del carburante e le spese sostenute sulla base delle informazioni inserite.

Prezzi Benzina

Prezzi Benzina è senza dubbio l’app più utilizzata e apprezzata dagli utenti, disponibile sia per Android che iOS. Nella sua sezione Home ci sono i “Top Preferiti”, i distributori aperti 24 ore su 24, quelli aperti la domenica e ancora i distributori più vicini alla propria posizione. La sezione “Mappa” consente di avere una panoramica dettagliata sulla mappa dei distributori, mostrando il prezzo del carburante e le informazioni aggiuntive sul distributore.

Inoltre, consente all’utente di individuare il distributore con servizi di navigazione come Google Maps, Waze o Apple Mappe o qualsiasi altra app installata sul dispositivo. Per agevolare ancora di più l’utente, Prezzi Benzina offre la possibilità di condividere le informazioni sui prezzi del carburante con gli amici e di ricevere notifiche in tempo reale su eventuali variazioni dei prezzi.

iCarburante

iCarburante è un’applicazione disponibile solo per dispositivi iOS. Nonostante sia simile alle altre app per il rifornimento di carburante, vanta una mappa ben fatta e curata che offre indicazioni utili per individuare i distributori nelle vicinanze. Il prezzo dei distributori è indicato in modo chiaro, con colori che variare in base al fatto che sia più o meno costoso rispetto agli altri distributori e alle altre zone d’Italia.

È anche possibile vedere sulla mappa i distributori ai quali si è più vicini, ma anche ordinarli in base al prezzo del carburante. È anche possibile impostare notifiche personalizzate per rimanere aggiornati sui prezzi dei carburanti e ricevere avvisi quando i prezzi cambiano.