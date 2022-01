Biagio D’Anelli: chi è, età, carriera, Gf Vip, Miriana Trevisan

Biagio D’Anelli è uno noto personaggio televisivo, spesso ospite nei salotti pomeridiani di Barbara D’Urso. Famoso per il suo carattere diretto e schietto, Biagio ha fatto molto parlare di se per il suo rientro nella casa del Grande Fratello, questa volta, però, investe di Vip. D’Anelli, infatti, già diversi anni fa aveva varcato la porta rossa, partecipando come concorrente al Grande Fratello 11. A fine novembre, Biagio torna nella casa del Gf Vip. Nelle sue poche settimane di permanenza instaura un rapporto molto stretto con Miriana Trevisan, tra i due scatta anche un bacio. Biagio, però, viene eliminato dal reality dopo appena due settimane, perdendo al televoto.

Biagio Gf Vip – sintesi informazioni

Nome: Biagio

Cognome: D’Anelli

Data di nascita: 9 Febbraio 1983

Età: 38 anni

Segno Zodiacale: Acquario

Luogo di nascita: San Giovanni Rotondo

Professione: personaggio televisivo

Profilo Instagram Ufficiale: @biagiodanelli

Biagio D’Anelli chi è, età, biografia

Biagio D’Anelli è nato il 9 Febbraio del 1983 a San Giovanni Rotondo. Non sappiamo molto della sua infanzia, ma sicuramente è sempre stato amante del mondo dello spettacolo. Inizia la sua carriera lavorando nel settore degli eventi per poi esordire in televisione partecipando al Grande Fratello 11. Terminata questa esperienza, è spesso ospite nei salotti televisivi e inizia a prender lezioni di recitazione. Attualmente, a distanza di anni, varca nuovamente la porta rossa, questa volta però come concorrente del Gf Vip.

Biagio Grande Fratello e carriera

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan

Biagio torna nella casa del Gf Vip. Nelle sue poche settimane di permanenza instaura un rapporto molto stretto con Miriana Trevisan, tra i due scatta anche un bacio. Miriana sembra aver dimenticato Nicola, ex concorrente del Gf Vip con cui si era molto avvicinata. Ma, anche Biagio, entra nella casa dichiarandosi fidanzato. Nel dettaglio, dice che si tratta di una relazione a distanza che già da un pò si è spenta, a detta di lui. La Trevisan è una showgirl, famosa per aver partecipato da giovanissima al programma tv, Non è la Rai. Vanta una carriera nel mondo della tv, accanto a molti personaggi noti, come Corrado e Mike Buongiorno. Attualmente è una concorrente del GF Vip, condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini.

Biagio Grande Fratello eliminato

Durante l’eliminazione Grande Fratello della scorsa settimana, è stato proprio Biagio D’Anelli a lasciare la casa. Terminando così anche la sua conoscenza sotto i riflettori con la Trevisan, che però continua a difendere da fuori la casa. Sembrerebbe anche che abbia chiesto agli autori del Gf di voler incontrare la sua Miriana, per la quale è disposto anche a sottoporsi alla quarantena obbligatoria.

Biagio D’Anelli instagram

