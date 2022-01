Biagio D’Anelli, chi è? Gossip, Instagram, fidanzata, età, altezza

Biagio D’Anelli, classe 1983, è nato a San Giovanni Rotondo, famoso per essere il paese dove Padre Pio ha trascorso gran parte della sua vita. Di professione è un talent scout e si è dedicato, fin da giovanissimo, all’organizzazione di eventi che lo hanno proiettato nell’ambiente televisivo.

Vita professionale e gossip

D’Anelli è il tipico personaggio che alimenta il giornalismo gossip. In effetti, la sua attività nel mondo degli eventi ha poi seguito un percorso televisivo. Da Concorrente al “Grande Fratello 11“, ha manifestato il suo carattere determinato e l’indole estroversa, ma ritenuta da molti anche ambigua, che non l’ha fatto passare inosservato.

[wp_ad_camp_1]

Il mondo del gossip si è subito scatenato sulle varie fidanzate: da Simona Salvemini, che lo pianta in diretta, come reazione al nuovo legame che aveva iniziato con Guendalina Tavassi, fino alle storie successive di cui si sono nutriti ampiamente i rotocalchi e il web.

Flavia Vento, Francesca Cipriani, e Malena sono alcuni dei nomi comparsi in riferimento a legami con Biagio d’Anelli. Il quale ha continuato a frequentare gli ambienti della televisione, prima come opinionista negli scherzi delle “Iene” per poi ripiombare nel Grande Fratello, questa volta versione VIP 6.

La nuova esperienza al grande fratello è durata poco, dato che ha subito l’eliminazione nel giro di un paio di settimane. Tuttavia, il giornalismo gossip ha trovato nuovi spunti per il suo legame con Miriana Trevisan.

Altri aspetti dell’attività televisiva di d’Anelli

Biagio d’Anelli ha tentato anche la via della recitazione, che ha studiato a lungo, per poi partecipare a numerosi casting cinematografici e ospitate in trasmissioni Mediaset, specie nel salotto televisivo di Barbara d’Urso.

La sua attività e il gossip sono a quanto pare inestricabili. In questi studi Mediaset, Biagio ha fatto passerelle con le fidanzate di turno, tra cui Emanuela Tittocchia e Silvana Curcio. Quest’ultima era l’ultima fiamma ufficiale dell’intraprendente pugliese, prima che lo stesso d’Anelli proclamasse il suo legame con la Trevisan, che ha rivisto il 3 gennaio nella casa del Grande Fratello.

I fun si domandano se sarà un legame duraturo, ma il giovane talent scout, dall’alto dei suoi 182 centimetri, si dichiara pronto alla quarantena per poter riabbracciare Miriana durante la prossima puntata.

Il profilo Instagram

Biagio D’Anelli ha ovviamente una presenza costante sui social. Il suo profilo Instagram è sostenuto attualmente da 130mila follower. Biagio lo usa per pubblicare anche scoop a carattere gossip, come quello riguardante Sirius, al secolo Nicola Vivarelli, nonché corteggiatore di Gemma Galgani, nel programma di Maria De Filippi “Uomini e donne over”.

D’Anelli ha svelato che Sirius fa tutto questo per notorietà e si sarebbe accordato sulla strategia televisiva con la sua vera fidanzata e la madre. In questo modo, ha preso le difese di Gemma, che sarebbe vittima di una presa in giro.

La personalità di Biagio d’Anelli

D’Anelli non nasconde la sua personalità da “farfallone” e ammette di fare cose che un ragazzo serio e affidabile non avrebbe mai fatto. Di conseguenza, il grande Fratello 11 lo ha fatto divertire, ma la notorietà gli ha fatto perdere la ragazza che era proprio Simona Salvemini. Fama televisiva e legami stabili, a quanto pare, non vanno troppo di pari passo e d’Anelli ha ammesso di avere pagato un prezzo in termini affettivi, anche se compensati da nuovi legami.