Bianca Atzei: chi è, carriera, fidanzato, figlia, aborto

Bianca Atzei, all’anagrafe Veronica Atzei, è una famosa cantante italiana, classe 1987, conosciuta per aver pubblicato molti singoli di successo e aver partecipato al Festival di Sanremo, sia nel 2015 che nel 2017. La sua popolarità arriva nel 2013, con il brano La paura che ho di perderti. La Atzei ha anche partecipato al reality, L’Isola dei Famosi, dove ha raccontato la fine della sua importante storia con il campione italiano di motociclismo, Max Biaggi, avvenuta poco tempo prima della sua partecipazione al programma. Bianca, attualmente ha voltato pagina in termini di amore, il suo fidanzato si chiama Stefano Corti, comico, personaggio televisivo e conduttore televisivo italiano, noto per far parte del cast del programma Le Iene, e, recentemente, sono stati al centro del gossip per via di una terribile notizia, la perdita della loro bambina, che Bianca portava in grembo.

Bianca Atzei – sintesi informazioni

Nome: Veronica

Cognome: Atzei

Nome d’arte: Bianca Atzei

Data di nascita: 8 marzo 1987

Età: 34 anni

Segno zodiacale: Pesci

Luogo di nascita: Milano

Professione: cantante

Profilo instagram ufficiale: @biancaatzei

Bianca Atzei vita privata, chi è, età

Veronica Atzei, nota a tutti come Bianca Atzei, è nata a Milano l’8 marzo del 1987, ha dunque 34 anni. Figlia unica, nata da genitori sardi, è sempre stata appassionata per il canto, dove mostra anche uno spiccato talento. Bianca, inizialmente, non termina la scuola superiore a causa di un problema di salute. Del resto, sappiamo che, come ha dichiarato lei stessa, ha dovuto subire un’operazione al cuore, che la porta a vivere con una protesi cardiaca. Comunque, a 17 anni, decide di riprendere a studiare e terminare gli studi, iscrivendosi al MAS di Milano, che frequenta per due anni.

Bianca Atzei carriera professionale

Bianca, inizia molto presto a introdursi nel mondo della musica. Dopo aver pubblicato alcuni singoli con l’etichetta Ultrasuoni tra il 2012 e il 2014, ha partecipato al Festival di Sanremo 2015, con il brano Il solo al mondo, che ha anticipato l’uscita del suo album di debutto Bianco e nero, pubblicato nello stesso anno dalla Baraonda Edizioni Musicali, e al Festival di Sanremo 2017 con il pezzo Ora esisti solo tu.

Bianca Atzei fidanzato

Attualmente, Bianca è legata sentimentalmente a Stefano Corti, comico, personaggio televisivo e conduttore televisivo italiano, noto per far parte del cast del programma Le Iene. In passato, ricordiamo la sua importante storia con Max Biaggi, pilota di motociclismo, a cui Bianca è sempre stata molto legata e che non ha mai abbandonato nemmeno dopo il grave incidente che lo ha coinvolto a Latina, presso il circuito “Il Sagittario”. Tra due la storia termina e Bianca soffre molto, così come sottolineato nel reality, L’Isola dei famosi, dove partecipò poco dopo la fine della loro relazione.

Bianca Atzei aborto

Bianca e il il suo attuale fidanzato, Stefano Corti, recentemente, sono stati al centro del gossip per via di una terribile notizia, la perdita della loro bambina, che Bianca portava in grembo. È stata la stessa cantante a diffondere la notizia tramite un post sul suo profilo instagram: “Quando ho visto l’esito del test positivo, è stata l’emozione più bella della mia vita, la felicità è sparita quando abbiamo saputo che la gravidanza si era interrotta dopo qualche mese”.