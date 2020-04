Bianca Guaccero torna a parlare di Fabrizio Moro

Bianca Guaccero, durante la diretta di Pronto Detto Fatto, ha rotto il silenzio su Fabrizio Moro, stuzzicata da Jonathan

Bianca Guaccero continua a riscuotere un grande successo con il suo nuovo format Pronto Detto Fatto, la versione 2.0 del programma amatissimo dal pubblico, in onda su Instagram in diretta tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 14 alle 15.30 sul profilo ufficiale della trasmissione.

Come ormai sappiamo, Detto Fatto è stato sospeso dalla Rai insieme a tanti altri programmi, da Vieni da Me di Caterina Balivo a La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. La conduttrice in questa avventura è accompagnata dai colleghi Gianpaolo Gambi, Carla Gozzi, e Jonathan, con il quale ama divertirsi e lanciarsi qualche frecciatina.

Kashanian, infatti, durante la diretta ha cominciato a scherzare con i follower che commentavano, e ha colto la palla al balzo per mettere la Guaccero in una posizione scomoda: rispondere a qualche domanda “cattiva”. Una in particolare chiedeva cosa fosse successo tra lei e Fabrizio Moro:

Ma è un incubo! Rispondo una volta per tutte: abbiamo fatto una canzone insieme meravigliosa, che lui ha deciso di mettere nel suo disco, il cui titolo è “È più forte l’amore”, una canzone dal testo straordinario.

Poi la Guaccero ha specificato che la collaborazione col cantautore romano è stata emozionante per la sua vita professionale:

Io ho avuto il grandissimo onore, per la prima volta nella mia vita, di essere in un cd, perché io non sono mai stata una cantante di professione. Abbiamo fatto qualche data del suo tour insieme e da questa meravigliosa esperienza lavorativa è nata una bellissima amicizia. Voglio molto bene a Fabrizio, è una persona straordinaria dalla grandissima sensibilità.

La risposta non ha convinto del tutto Jonathan che, come al solito, non ha potuto esimersi dall’incalzarla. Scherzando (ma non troppo) ha affermato: “A Bianca piacciono un po’ i belli e dannati, quindi come genere ci siamo”, e alla domanda se almeno fosse scattato un bacio, la Guaccero ha risposto leggermente infastidita: “Assolutamente no, ma và!”.

La conduttrice pugliese ha quindi smentito una volta per tutte ogni rumors su un presunto flirt con Moro, aggiungendo anche che “Lui ha una sua vita, che adesso non voglio mettere in piazza, come io ho la mia”.

