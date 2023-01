Bidella pendolare: da Napoli a Milano ogni giorno, verità o bufala? Gli ultimi aggiornamenti

Questa storia è stata una scossa per l’opinione pubblica, mostrando la gravità del problema del caro-affitti che affligge Milano. Ecco cosa fa una bidella pendolare napoletana tutti i giorni.

La vicenda della bidella pendolare

La storia della bidella che ogni giorno fa la pendolare da Napoli a Milano ha suscitato grande interesse sui giornali, i siti d’informazione e i social, creando due opinioni abbastanza opposte: una positiva, che sembra essere la più diffusa, composta da persone che lodano l’impegno e il costante sacrificio della giovane campana, e una critica, che ritiene non sia giusto accettare un sacrificio di questo tipo.

Per capire meglio, diamo un’occhiata più da vicino a questa storia, guardandola da due punti di vista finora poco esplorati: la veridicità del racconto e la regolarità dei viaggi per andare al lavoro. Inoltre, è importante sottolineare che la giovane bidella ha l’età per poter prendere l’autobus o l’aereo, ma non può usufruire di questi mezzi per motivi economici.

Giuseppina Giuliano, un’operatrice scolastica di 29 anni, è diventata un caso mediatico dopo aver rivelato di dover effettuare un viaggio quotidiano tra la Campania e la Lombardia per mantenere il proprio lavoro presso il liceo milanese Boccioni. Tale situazione ha suscitato preoccupazione, poiché lei guadagna solamente 1.165 euro al mese, cifra insufficiente per pagare un affitto nella città di Milano, dove i prezzi delle case sono diventati inaccessibili. La sua vicenda è dunque diventata un problema matematico, che mette in luce la difficoltà che molte persone hanno nel riuscire a trovare un alloggio in una grande metropoli.

I costi

La bidella pendolare ha scelto di partire e fare ritorno tutti i giorni da Napoli fino a Milano con il Frecciarossa perché ritiene costerebbe meno dell’affitto di una stanza a Milano. Trenitalia e Italo offrono diverse offerte che permettono di ridurre il prezzo dei biglietti, ma queste non sono sufficienti per coprire i 400 euro di spesa dichiarati dalla protagonista del racconto nel corso di 24-25 giorni lavorativi. Inoltre, l’acquisto anticipato di biglietti scontati richiede una programmazione anticipata dei viaggi e una grossa spesa in un’unica volta. Il costo dell’affitto di una stanza a Milano è infatti molto elevato anche se ci si sposta di poco fuori dalla metropoli le tariffe diventano più accessibili.

I dubbi dei social, è tutta una bufala?

Giuseppina vive con la sua famiglia, inclusi i nonni e due adorabili cagnoline. Sebbene lei stessa ammetta di essere “fortunata” ad avere questa opportunità, in molti si sono mostrati scettici sul fatto che la sua storia sia vera. Alcuni sostengono che potrebbe essere una grandissima bufala, mentre altri pensano che, anche se non è vero, potrebbe essere qualcosa di verosimile. Recentemente, Giuseppina ha dichiarato di aver risparmiato qualche soldo vivendo in questo modo, eppure facendo qualche ricerca, i conti non tornano. Proviamo a fare un calcolo.

Se ci informiamo, vediamo che abbonamento mensile sui treni ad alta velocità sulla tratta Napoli-Milano, valido per la fascia oraria di Giuseppina, 9-17, dal lunedì al venerdì, costa 847 euro. Se si acquistano biglietti con largo anticipo, una corsa su un treno Frecciarossa può costare tra i 30 e i 35 euro, portando così la spesa mensile a circa 600 euro.

Inoltre, al contrario di quanto dichiarato dalla donna, Italo non propone abbonamenti mensili ma solo carnet da dieci viaggi validi solo per la prima classe al prezzo di 650 euro. I prezzi dei singoli biglietti sono simili a quelli di Trenitalia, rendendo l’abbonamento mensile l’opzione più costosa, al pari di una stanza a Milano.

Giuseppina è quindi al centro di una storia piena di incongruenze. Innanzitutto, l’acquisto di una casa così lontana da Milano è una scelta poco sensata, in quanto i prezzi degli immobili diminuiscono di norma man mano che ci si allontana dal capoluogo. Inoltre, la giovane sostiene di pagare solo 400 euro al mese per viaggiare in treno. Tuttavia, è possibile verificare sul sito delle compagnie ferroviarie che un abbonamento simile costa ben più di mille euro. Per ottenere più informazioni sulla storia di Giuseppina, è necessario attendere ulteriori fonti da verificare.