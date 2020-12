Big Data: è possibile monitorare il mercato immobiliare?

I settori che stanno investendo sui big data in Italia sono oggi diversi e quello immobiliare ha compiuto diversi passi in avanti in questa direzione. Avere a disposizione una così significativa mole di dati permette infatti di raggiungere obiettivi che sarebbe stato impossibile concretizzare in altro modo. Grazie alle nuove tecnologie e agli accordi stretti tra alcune realtà del settore, oggi i big data ci permettono non solo di misurare l’affidabilità di venditori ed acquirenti ma anche di monitorare l’andamento del mercato immobiliare.

Tra le realtà che meglio hanno saputo cogliere le potenzialità dei Big data nel settore immobiliare troviamo sicuramente Tecnocasa, che ancora l’anno scorso ha stretto una interessante partnership con Whuis e Cerved. Le potenzialità ancora inesplorate sono tuttavia moltissime.

I big data per misurare l’affidabilità di venditori ed acquirenti

Lo scorso anno Tecnocasa ha stretto un accordo molto importante con Whuis e Cerved, che ha consentito al franchising di dotare tutti i propri affiliati di un tool decisamente utile. Grazie all’applicazione infatti le varie agenzie immobiliari hanno la possibilità di misurare in modo semplice ed immediato l’affidabilità di acquirenti e venditori. Come? Semplice: grazie proprio ai big data e all’incrocio di informazioni patrimoniali, finanziarie e catastali che avviene in automatico.

Questo ha rappresentano una vera e propria svolta per tutti gli affiliati di Tecnocasa, che hanno potuto contare su uno strumento innovativo e funzionale, in grado di abbattere in modo notevole le tempistiche necessarie per effettuare le verifiche di routine.

I big data per monitorare il mercato immobiliare

L’interesse del mercato immobiliare nei confronti dei big data è ancora altissimo, in quanto parliamo di un settore che deve continuamente fare i conti con una mole di dati significativa. Una delle applicazioni più interessanti oggi riguarda la possibilità di monitorare l’intero segmento in modo da prevederne l’andamento e avere sempre il quadro aggiornato in tempo reale della situazione.

Anche questa rappresenterebbe una svolta non da poco e c’è da dire che ormai manca poco prima che i big data vengano sfruttati anche per questo scopo.

L’innovazione entra in agenzia: il mercato immobiliare cambia volto

Tra big data ed applicazioni di ultima generazione è proprio il caso di dirlo: l’innovazione è arrivata anche all’interno del settore immobiliare e lo ha fatto con una certa velocità. Negli ultimi anni le agenzie più innovative ed i franchising come Tecnocasa hanno introdotto delle novità non da poco, anche a livello di servizi a disposizione dei clienti.

Basti pensare alla possibilità di effettuare un tour virtuale all’interno dell’appartamento di proprio interesse, che fino a qualche anno fa poteva sembrare pura utopia. Questo ad esempio è stato fondamentale per reggere i contraccolpi di un periodo difficile come quello che abbiamo attraversato negli ultimi mesi.

Tra big data ed innovazione digitale dunque, il settore immobiliare sta cambiando molto rapidamente e in futuro ci riserverà delle sorprese inaspettate. L’obiettivo ultimo è sempre lo stesso: cercare di offrire il massimo al cliente e nel contempo ottimizzare il tempo a disposizione, grazie agli strumenti di ultima generazione e all’automazione.

