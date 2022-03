Blinken: l’Ucraina sarà indipendente più a lungo di quanto non esista Putin / L’Ucraina sarà ancora lì e ad un certo punto Putin non ci sarà più

Il segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato in un’intervista alla CNN e citato da The Guardian che l’Ucraina sarà indipendente “per molto più tempo di quanto Vladimir Putin vivrà”. Blinken ha anche affermato: “L’Ucraina sarà ancora lì e ad un certo punto Putin non ci sarà”, aggiungendo che gli Stati Uniti stanno cercando di limitare i danni umani e materiali. “Stiamo lavorando il più duramente possibile per limitarli, fermarli, porre fine alla guerra che la Russia sta conducendo. Lo facciamo attraverso il supporto che forniamo ogni giorno all’Ucraina. Lo facciamo attraverso la pressione che esercitiamo contro la Russia ogni giorno. giorno», disse

Il segretario di Stato americano Antony BlinkenFoto: Alex Brandon/AFP/Profimedia