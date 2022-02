Blu Celeste a chi è dedicata? Significato, quando è stata scritta

Blu Celeste, a chi è dedicata questa canzone? Ascoltando la musica italiana più recente, alla radio o in televisione, non si può evitare di sentire Blu Celeste. Si tratta di una canzone scritta e cantata da Blanco, un rapper giovanissimo che è ormai molto famoso. Di Blu Celeste testo e significato colpiscono molto il pubblico. Ciò può essere dovuto al fatto che la canzone Blu Celeste parla di un tema delicato, ma profondo, che ancora pochi artisti hanno il coraggio di affrontare ed esternare. Anche tu ti chiedi “Ma Blu Celeste a chi è dedicata?”, vero? Allora continua a leggere questo articolo per scoprirlo.

Blu Celeste, qual è il significato?

L’autore di Blu Celeste si chiama Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco. È originario di Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, ed è un rapper italiano tra i più promettenti. Ha collaborato con diversi artisti della penisola, come Madame, Mace, Salmo e Sfera Ebbasta. Per quanto riguarda la sua vita privata, però, la vicenda che si nasconde dietro al testo di Blu Celeste non è molto nota. Quello che ci è dato sapere, dalle parole di Blanco, è che risale a quando aveva 16 anni, ovvero a un paio di anni fa. Ciò si deduce anche dal fatto che Fabbriconi oggi ha 18 anni.

Parlando di Blu Celeste significato e testo vanno di pari passo. Infatti non si tratta di una canzone con messaggi incomprensibili, nascosti dietro a metafore difficili da afferrare. Ci sono alcuni versi in particolare, che rendono evidente che il brano Blu Celeste si riferisce a una persona che è venuta a mancare. Si trattava di una persona molto importante per l’autore, che però non viene mai nominata in modo chiaro. Dal titolo e dal testo della canzone si può intuire che si chiamasse Celeste. Questo fatto è alimentato da uno dei tatuaggi di Blanco. Quindi si può capire con facilità che Blu Celeste è una canzone scritta per elaborare un lutto sofferto dall’autore.

A chi è dedicata Blu Celeste

Con Blu Celeste Blanco dedica una canzone a una persona che fa parte del suo passato. È evidente soprattutto nei versi iniziali: “Quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte”. Quello che si intuisce è che si tratta di una persona che è morta. Proseguendo, si arriva ai versi che fanno intuire che potrebbe essere una canzone dedicata al fratello. Più correttamente, è probabile che sia per una persona a cui Blanco era legato da un sentimento molto profondo, praticamente fraterno.

L’ipotesi che sia una canzone per un fratello, vero o supposto, sta nei versi che dicono “Ora sei un mio ricordo, un mio ricordo immaginario, del fratеllo che vorrei”. Poi si prosegue con “Tu saresti maggiorenne, io ormai sono un sedicenne”. A questo punto si intuisce che la persona in questione è mancata da minorenne, ormai già da tempo. Infatti Blanco si sfoga dicendo “Ci ho messo un pezzo a raccontarti”, dopo aver confessato di avere un peso da togliersi, un senso di colpa. Però non è ancora stato svelato a chi si riferisca Blu Celeste canzone.