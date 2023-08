Bonus Anti Inflazione dell’INPS: chi ha diritto e data di accredito

Introdotto mediante il Decreto Aiuti, il bonus da 150 euro (Bonus Anti Inflazione) per contrastare l’inflazione è destinato ai cittadini che si trovano in difficoltà finanziarie. A causa di questioni burocratiche, il bonus inflazione è stato posticipato di alcuni mesi, ma finalmente sta per essere erogato a numerose famiglie. Vediamo ora chi ha diritto a questo bonus e cosa c’è da sapere riguardo a questa misura introdotta dal governo per attenuare gli effetti dell’incremento dei prezzi verificatosi negli ultimi mesi.

Bonus 150 euro come richiederlo

Oltre ad appartenere alle categorie menzionate in precedenza, è indispensabile presentare una specifica richiesta e fornire l’IBAN per l’accredito. Per coloro che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, l’importo di 150 euro verrà accreditato automaticamente, eliminando la necessità di compiere ulteriori passaggi burocratici.

L’INPS sta per erogare il bonus straordinario da 150 euro contro l’inflazione e l’aumento dei costi: molti aventi diritto, che lo attendono dal mese di febbraio, avrebbero dovuto riceverlo nei mesi scorsi. A partire dai prossimi giorni e entro il 31 agosto 2023, i beneficiari vedranno accreditato il contributo. I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno il bonus da 150 euro sulla carta PostePay Rdc, ma il contributo spetta anche a diverse categorie di lavoratori (dipendenti e autonomi) e pensionati, che lo riceveranno tramite bonifico bancario.

Chi può richiedere Bonus 150 euro

È fondamentale comprendere tutte le variabili che potrebbero influenzare la percezione di questo inedito bonus da 150 euro. Inizialmente, si era deciso di assegnarlo ai pensionati e ai lavoratori dipendenti. Adesso, invece, emergono incertezze riguardo alle categorie di persone idonee a riceverlo, poiché tra di esse potrebbero rientrare coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, nonché i pensionati e gli individui appartenenti alla fascia di popolazione definita “fragile“.