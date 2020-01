Bonus Facciate 2020: ecco tutti i dettagli

By

Le ultime notizie sul Bonus Facciate 2020. Come funziona la detrazione del 90%? Quali sono i requisiti per poterne avere diritto?

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 e dal Decreto Fiscale 2020, nel prossimo anno i contribuenti potranno usufruire di un bonus per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici, con una copertura delle spese sostenute fino al 90% dell’importo.

Questa detrazione andrà ad aggiungersi ai già esistenti bonus di riqualificazione energetica, bonus ristrutturazione e bonus mobili – così da fornire una tutela completa a tutti coloro che cercano di rinnovare casa.

Bonus facciate 2020: in cosa consiste

Il bonus facciate 2020 punta a offrire un rimborso delle spese di ristrutturazione della facciata esterna dei palazzi e degli edifici al fine da cambiare volto alle città. Questo bonus è indipendente dal bonus ristrutturazioni, informazione ricavata dall’articolo 25 della Manovra.

In sostanza, il bonus facciate 2020 prevede uno sgravio IRPEF del 90% per tutti coloro che decidono di ristrutturare facciate di edifici, condominiali e non, a partire dal 2019. Questo bonus include tutti gli interventi finalizzati di manutenzione ordinaria, tra cui:

recupero della facciata;

restauro della facciata.

Interventi che rientrano e non rientrano nel Bonus facciate 2020

il bonus non è applicabile agli interventi su impianti elettrici esterni o condutture pluviali. Questo significa che la detrazione avrà effetto unicamente sugli interventi di miglioramento in relazione alle “strutture opache della facciata, su balconi, ornamenti e fregi”. Va da sé che vetri e infissi siano esclusi, come anche impianti di illuminazione e cavi televisivi;

o condutture pluviali. Questo significa che la detrazione avrà effetto unicamente sugli interventi di miglioramento in relazione alle “strutture opache della facciata, su balconi, ornamenti e fregi”. Va da sé che vetri e infissi siano esclusi, come anche impianti di illuminazione e cavi televisivi; il bonus facciate viene ammesso solo in alcune aree ad alta intensità di urbanizzazione. Secondo la nuova formulazione, dunque , il bonus facciate si applica solo in edifici allocati in zona “omogena” A o B . Escluse le zone omogene C, troppo poco scarsamente urbanizzate;

. Escluse le zone omogene C, troppo poco scarsamente urbanizzate; il bonus facciate 2020 si allinea all’ ecobonus per il cappotto termico . Questo significa che la nuova versione della Manovra lascia invariato lo sconto di pulitura e tinteggiatura esterna, che arriva al 90%. Nel caso in cui vi sia necessità di ritoccare l’intonaco su almeno il 10% della facciata, sarà necessario scegliere un cappotto termico. Verranno effettuati controlli a campione sull’ottemperanza dei requisiti;

. Questo significa che la nuova versione della Manovra lascia invariato lo sconto di pulitura e tinteggiatura esterna, che arriva al 90%. Nel caso in cui vi sia necessità di ritoccare l’intonaco su almeno il 10% della facciata, sarà necessario scegliere un cappotto termico. Verranno effettuati controlli a campione sull’ottemperanza dei requisiti; il bonus facciate 2020, nel limite del 50%, è stato esteso ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo, come per esempio alberghi e società con edifici a uso strumentale;

come per esempio alberghi e società con edifici a uso strumentale; vale anche per le spese del 2019;

secondo quanto dichiarato da alcuni giornali di settore, il tetto di spesa massimo dovrebbe ammontare intorno ai 192 mila euro;

dovrebbe ammontare intorno ai 192 mila euro; si applica anche su manovre di intervento ordinario , come la ritinteggiatura. Ma anche intonacatura, rifacimento ringhiere, decorazioni e balconi;

, come la ritinteggiatura. Ma anche intonacatura, rifacimento ringhiere, decorazioni e balconi; è cumulabile con altre misure di risparmio energetico.

Bonus facciate 2020: requisiti per accedere

Per dare una spiegazione completa di come funzionerà il bonus facciate è necessario attendere il testo definitivo della Legge di Bilancio 2020, la quale illustrerà nel dettaglio tutti gli interventi inclusi nel servizio. Quanto è certo per ora è che il bonus facciate avrà inizio dal 2020 nel mix dei pacchetti bonus casa.

Proroghe nel 2020

Ricordiamo inoltre che il bonus facciata sono prorogati di un anno così come i vari bonus casa: bonus ristrutturazioni 2020, il bonus verde, l’ecobonus, il bonus caldaie, il bonus mobili, il sismabonus, il bonus unico condomini, il bonus zanzariere, il bonus tende, il bonus finestre ed infissi e il bonus condizionatori.

