Bonus gas: questa platea di beneficiari potrà risparmiare il doppio dei soldi

Bonus gas: con i prezzi del gas in discesa una determinata platea di utenti potrà risparmiare il doppio di soldi in bolletta. Ecco chi sono i fortunati.

Dopo una stagione invernale “calda” sul fronte dell’incremento vertiginoso dei prezzi del gas, le quotazioni della materia prima hanno invertito il loro trend. Questo consentirà ai beneficiari di poter risparmiare il doppio dei soldi sulla bolletta. I prezzi del gas sono scesi drasticamente da 140 a poco meno di 25 euro per megawattora. Si tratta di una buona notizia che rasserena gli utenti dopo mesi e mesi di bollette energetiche esorbitanti. Il livello dei valori è tornato a scendere ai livelli del mese di novembre 2021, periodo pre-scoppio della guerra in Ucraina. La crisi ucraina è una delle cause che hanno fatto lievitare le bollette. A partire dal secondo trimestre dell’anno 2023 cittadini ed imprese gasivore potranno beneficiare di un risparmio in bolletta.

Chi risparmierà il doppio dei soldi sulla bolletta del gas?

Con le quotazioni del gas in discesa, le famiglie e le imprese potranno finalmente tirare un soffio di sollievo. Dopo mesi e mesi di aumenti esorbitanti e di bollette pazzesche, finalmente le quotazioni del gas hanno invertito il trend. Questa inversione di marcia avrà effetti positivi sulle bollette di luce e gas. Se l’andamento attuale del prezzo del gas dovesse essere confermato dagli addetti ai lavori, una famiglia tipo costituita da quattro persone (due adulti e due bambini) si troverebbe a risparmiare più o meno sugli 800-1.200 euro entro la fine del corrente anno.

Al momento, quindi, non si prevede alcun aumento delle quotazioni del gas, che potrebbero aumentare lievemente a partire dall’inizio della stagione autunnale. È quanto previsto dalla piattaforma TTF nei Paesi Bassi, che funge da indicatore chiave per il mercato europeo. Secondo la Commissione Europea, il raggiungimento di un livello di stoccaggio del 90% non comporterà alcun incremento delle quotazioni della materia prima.

Quali saranno i vantaggi per le famiglie italiane?

ARERA dovrebbe svelare a breve la nuova quotazione della materia prima gas, che rappresenta il combustibile più utilizzato per produrre energia. L’Autorità è tenuta a revisionare le tariffe e ad annunciare la revisione tariffaria per il terzo trimestre dell’anno entro la fine del mese di giugno. Le previsioni parlano chiaro e si prevede una riduzione della spesa dei nuclei familiari e delle piccole imprese sia per l’energia elettrica sia per il gas.

Sarà possibile continuare a beneficiare dei bonus luce e gas?

Per tutto l’anno 2023 le famiglie che hanno determinati requisiti potranno beneficiare del bonus luce e gas. Il governo è sceso nuovamente in campo stanziando oltre 3,7 milioni per il mercato elettrico e 2,4 milioni per quello del gas. Inoltre, è previsto un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari del bonus gas e luce e, a partire dalla stagione autunnale, sarà possibile beneficiare di un nuovo bonus: il

Il Bonus riscaldamento 2023: ecco come funziona

Il decreto n. 34 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contiene, tra l’altro, un nuovo pacchetto di misure a favore delle famiglie contro l’aumento dei prezzi dell’energia. Questo pacchetto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2023, quindi incluso nelle disposizioni dell’ultimo manuale.

In questo pacchetto di misure sono incluse diverse misure contro l’aumento dei prezzi dell’energia, tra cui un nuovo bonus riscaldamento per le famiglie che non utilizzano le agevolazioni riservate alle famiglie con una soglia ISEE inferiore a 15.000 euro, anche se non sono ancora chiare le modalità di distribuzione.

Il cosiddetto Decreto Bollet comprende misure attuative che possono essere richieste e che sono attualmente già in vigore, oltre a misure che inizieranno nell’ottobre 2023. Tra queste vi è il bonus riscaldamento per le famiglie, che verrà versato in autunno e sarà assolutamente autonomo rispetto al reddito. Il bonus viene erogato all’inizio dell’anno di riscaldamento (per le aziende attive sul mercato del gas, il periodo di 12 mesi che va dal 1° ottobre di ogni anno al 30 settembre dell’anno successivo).