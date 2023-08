Bonus Libri 2023: requisiti e procedure per fare richiesta

Guida ai requisiti e procedure regionali per ottenere il contributo all’acquisto di Libri e Materiale Didattico in vista del nuovo anno.

L’agevolazione per i libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024 è già disponibile e pronta per essere utilizzata in diverse Regioni. L’inizio del nuovo anno scolastico è alle porte. Fra meno di un mese, gli studenti faranno ritorno in classe in quasi tutte le Regioni e con il ritorno in aula arriveranno anche numerose spese a carico delle famiglie. Proprio per questo motivo, molte Regioni hanno lanciato dei bonus libri scolastici per aiutare le famiglie a sostenere tutti i costi per l’istruzione.

Agevolazione libri di testo 2023/2024: le Regioni in cui è possibile fare richiesta

Nella Regione Lazio e nel Comune di Roma, è possibile ottenere i libri gratuitamente o con un contributo parziale. Il bonus è rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori e il limite ISEE per presentare richiesta è di 15.493,71 euro. La domanda dovrà essere inviata tramite la piattaforma Siced entro il 15 ottobre 2023.

I criteri variano da Regione a Regione. Ad esempio, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, il termine per richiedere il bonus è già scaduto. Ecco un elenco dei bandi ancora validi.

Lazio Trentino-Alto Adige Toscana Emilia-Romagna Veneto Campania Puglia Calabria

Chi ha diritto all’agevolazione?

L’agevolazione libri 2023-2024 sarà concessa a tutte le famiglie con figli iscritti a:

scuole secondarie di primo o secondo grado , ovvero scuole medie o superiori;

, ovvero scuole medie o superiori; scuole pubbliche , private paritarie o scuole non paritarie iscritte all’Albo regionale;

, private paritarie o scuole non paritarie iscritte all’Albo regionale; istituti di formazione accreditati dalla Regione, che offrono corsi di istruzione professionale triennali o quadriennali.

Come e quando richiederla

Per ottenere l’agevolazione Bonus Libri 2023 è necessario presentare la domanda online sul sito del Comune o della Regione di appartenenza, allegando la documentazione che dimostri l’iscrizione dei figli a scuole medie o superiori.

Inoltre, è obbligatorio includere l’indicatore ISEE. Ciascuna Regione che eroga il bonus stabilisce una data di scadenza entro cui non sarà più possibile presentare domanda. Pertanto, per conoscere la scadenza specifica è importante consultare il bando comunale o regionale.

Alcuni bandi, come il Dote scuola Lombardia 2023/2024 o il Voucher scuola 2023/2024 del Piemonte, sono già scaduti e quindi non è più possibile presentare domanda.