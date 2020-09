Bonus Ristrutturazione 2020: le detrazioni sulle porte interne

Vorresti sostituire le porte interne di casa? Ecco quando è possibile usufruire della detrazione prevista dal Bonus Ristrutturazione 2020, scopri di più

Il Bonus Ristrutturazioni 2020 prevede delle detrazioni per la sostituzione delle porte interne con iva agevolata. Tutti i lavori di manutenzione ordinaria (compresa la sostituzione delle porte interne) possono usufruire del bonus ristrutturazioni nel caso in cui siano collegati a interventi maggiori che fanno parte della manutenzione straordinaria.

A stabilirlo il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha risposto a un’interrogazione di Giovanni Currò, deputato M5S, in merito ai chiarimenti sulla possibilità di detrarre anche le porte interne. Nella circolare 57/1998 il MEF ha stabilito che “qualora gli interventi singolarmente non agevolabili (manutenzione ordinaria) siano integrati o correlati ad interventi di categorie diverse per i quali compete la detrazione d’imposta, per effetto del carattere assorbente della categoria di intervento «superiore» rispetto a quella «inferiore», anche i lavori rientranti in quest’ultima categoria sono ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta”.

Nell’elenco delle opere che consentono di accedere al bonus fiscale risultano le porte blindate (che fanno parte di quelle opere finalizzate alla prevenzione di eventuali illeciti) e le porte esterne. Manca invece un esplicito riferimento alle porte interne. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato che la detrazione spetta anche quando le spese vengono sostenute per interventi di manutenzione ordinaria sulle unità immobiliari singole. L’accesso al bonus è garantito anche in caso di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

La detrazione dunque si può calcolare anche in riferimento a spese sostenute per operazioni di rifinitura come la sostituzione di porte interne. Solo nel caso in cui le opere siano necessarie per completare nell’insieme l’intervento edilizio.

Detrazione porte interne: quando è possibile

Il Governo ha stabilito la possibilità di beneficiare di detrazioni fiscali del 110% su interventi che rientrano nell’ecobonus 2020 e nel sismabonus. Per le ristrutturazioni edilizie inoltre è stata prevista una detrazione fiscale pari al 50% per lavori di ristrutturazione sino al 31 dicembre 2020 con un limite massimo pari a 96.000 euro. Il funzionamento dell’agevolazione è stato spiegato con chiarezza nella guida agli incentivi fiscali messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

La detrazione del 50% viene garantita per:

Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;

Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche;

compimento di atti illeciti da parte di terzi; Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;

Interventi effettuati per risparmio energetici;

Interventi per l’adozione di misure antisismiche;

Interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici;

Riparazione di impianti per la sicurezza domestica;

Apparecchi di rilevazione di gas;

Monitoraggio di vetri anti-infortunio;

Installazione corrimano.

Ai fini della detrazione si possono considerare anche:

Spese per progettazione;

Spese per prestazioni professionali;

Spese per messa in regola degli edifici;

Compenso per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

Spese per effettuare perizie e sopralluoghi;

IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunzie di inizio lavori;

Oneri di urbanizzazione.

