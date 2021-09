Borsa, la partenza di Piazza Affari e il rialzo dello spread

In questo primo venerdì di settembre, dai mercati azionari europei non stanno arrivando segnali degni di particolare nota. Come evidenziato da diversi media e agenzie stampa, tra cui l’ANSA, Milano si è mossa mettendo in primo piano una sostanziale parità. Nel caso dell’indice azionario Ftse Mib, si parla infatti di un – 0,05%.

Per quanto riguarda invece la Borsa di Londra, è stato inquadrato un rialzo dello 0,1%. Sul fronte Francoforte e Amsterdam, invece, i dati parlano di parità. Una lieve debolezza si riscontra sulle piazze di Parigi e di Madrid, con perdite dello 0,2% circa.

Tornando a Piazza Affari, è fondamentale chiamare in causa il leggero rialzo dello spread, che ha da poco toccato i 107 punti base. Guardando ai titoli azionari contraddistinti da una elevata capitalizzazione, non si può non notare la debolezza di Moncler, che perde lo 0,8%.

Partenza all’insegna della debolezza per le azioni di Nexi, che risentono della procedura Antitrust partita a seguito della fusione con Sia. Nessun segnale di particolari scossoni per quanto riguarda le banche. Da segnalare su questo fronte sono alcuni acquisti, definiti da ANSA timidi, su Stellantis e Atlantia. In merito ai titoli con capitalizzazione minore, si segnala la crescita di WeBuild.