Box doccia o doccia walk in: quale scegliere

Il bagno è uno dei luoghi più importanti della casa, è il luogo dove poterci rilassare, staccare dal mondo, prenderci del tempo per noi stessi.

Uno degli elementi più importanti del bagno è esattamente il box doccia.

Ma come sceglierlo? Inutile sceglierne uno troppo grande se il tuo bagno è piccolo. Se il tuo bagno è piccolo scegli un box con aperture all’interno o scorrevoli così da conferire più spazio e praticità. Se il tuo bagno è lungo o ristretto scegli un soffione sotto la finestra per ingrandire ed ottimizzare gli spazi.

Ci sono delle caratteristiche da rispettare per fare un acquisto corretto, che sono le seguenti:

tipi di apertura porte;

rubinetteria;

la grandezza e la forma del tuo bagno;

tipi di box doccia che ti piacciono;

dimensioni del box doccia e materiali;

plus di optional da inserire.

Tutti questi fattori, come le tue abitudini, andranno ad influenzare la scelta del box doccia. Se sei un tipo che fa la doccia velocemente e non la vive come tempio del relax, scegli un modello che sia più affine e pratico alle tue esigenze. Se, invece, vivi il momento della doccia come un momento sacro, rilassante, solo tu dovrai scegliere un modello ricco di optional per migliorare la qualità di quel momento! Inoltre, un altro elemento da prendere in considerazione è anche quello estetico: la bellezza, non viene determinata solo ed esclusivamente dalla forma, ma anche dalla fattura dei materiali, dalla qualità del prodotto in termini di robustezza, cromature e design. la bellezza di un box doccia non si valuta solo al momento dell’acquisto ma anche nel corso del tempo per la capacità di resistenza in fase di pulizia.

Ma scopriamo insieme i vari modelli.

Box doccia: tutti i modelli

Il box doccia, non è fatto unicamente delle porte o del piatto doccia, ma anche di tutti gli optional e le comodità che ti vuoi regalare. È per questo, infatti, una decisione molto difficile da prendere. La cosa certa è che conviene spendere di più e non affidarsi a prezzi stracciati, perchè appunto il box doccia è estremamente collegato all’usura, essendo un prodotto che ad ogni utilizzo deve assorbire acqua, umidità e vapore.

Ecco i modelli.

Box doccia chiuso

Una doccia multifunzione che è chiusa completamente per garantirti un effetto sauna, da SPA in casa.

Il box doccia chiuso è molto facile da installare ed ha varie tipologie di ingresso: angolare, quadrata, semicircolare. Inoltre può essere caratterizzato da una porta pieghevole, scorrevole o battente e si può installare su due o tre pareti.

Inoltre, le cabine doccia multifunzione possono essere dotate di optional come: cromoterapia, sauna, getti di idromassaggio e controllo tecnologico della temperatura, radio e connessione agli smartphone.

Tanti sono i vantaggi da poter avere con questi modelli, ma come ovviamente si pensa più aumentano i vantaggi, più aumenta il prezzo.

Doccia walk in

La doccia walk in è la soluzione perfetta se vuoi camminare all’interno della tua doccia e non vuoi sentirti chiuso. È molto pratica da pulire ed è anche molto igienica dato che si può entrare ed uscire senza che si tocchi nulla.

Sono perfette per dare al tuo bagno uno stile contemporaneo e luxury! Inoltre sono i modelli perfetti per i bagni piccoli perché rendono gli spazi più grandi favorendo la mobilità ed ha una durata molto più lunga rispetto alle altre cabine grazie ai pochissimi elementi di assemblaggio.

E adesso che sai quali sono i modelli, scegli il modello doccia che fa più al caso tuo!