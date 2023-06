Brad Pitt sostiene che la vendita di metà del loro vigneto in Francia da parte di Angelina Jolie a un oligarca russo ha danneggiato la sua immagine

Brad Pitt ha citato in giudizio l’ex moglie Angelina Jolie, affermando che lei ha consapevolmente nascosto la sua intenzione di vendere la sua quota del vigneto Château Miraval a un oligarca russo. L’attore afferma in nuovi documenti giudiziari che, nel contesto della guerra in corso in Ucraina, la partnership rappresenta una “minaccia esistenziale per l’azienda” a causa dei legami del nuovo comproprietario con la Russia, come riporta la rivista People.

I documenti legali ottenuti da People affermano che Jolly ha venduto la sua partecipazione a Tenute del Mondo, la cui società madre è Stoli Group, un produttore di alcolici “controllato dall’oligarca russo Yuri Scheffler”.

Pitt avrebbe appreso della vendita della Jolie attraverso un comunicato stampa.

I documenti del processo affermano che la presunta vendita era “illegale” a causa della violazione dell'”accordo contrattuale” tra la Jolie e Pitt “di mantenere Miraval insieme e di non vendere i loro interessi separatamente senza il consenso reciproco”.

Una fonte vicina alla Jolie ha dichiarato alla rivista People: “Il fatto che il signor Pitt dica che sta facendo causa alla sua ex moglie per proteggere la sua famiglia è difficile da capire, perché sa benissimo che i bambini non hanno potuto tornare nella loro casa in Francia per quasi sette anni a causa degli eventi che hanno spinto la signora Jolie a chiedere il divorzio”.

Nel 2008 Brad Pitt (59) e Angelina Jolie (47) hanno acquistato una quota di maggioranza di Château Miraval S.A., una tenuta francese che comprende una villa e dei vigneti nel sud della Francia, dove la coppia si è sposata nel 2014.

“Come risulta chiaramente dalle loro azioni e dichiarazioni a lungo termine, Pitt e Jolie hanno concordato di possedere Miraval insieme e, quando sarà il momento, di vendere le loro partecipazioni separatamente solo con il loro reciproco consenso”. Si legge nella denuncia”. Tuttavia, nell’estate del 2021, quando la battaglia per la custodia dei figli con Pitt si è intensificata, la Jolie ha deciso di interrompere tali discussioni e di vendere segretamente la sua quota del 50% nella casa e nell’azienda di famiglia”, si legge nel documento legale.

Brad Pitt mentre promuove lo champagne Fleur de Miraval (Foto: Chateau Miraval via The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia)

Nel settembre 2022, l’ex società della Jolie ha respinto le accuse con una propria causa contro l’ex marito per l’attività vinicola.

L’ex società della Jolie, Nouvel, chiede più di 250 milioni di dollari di danni, accusando Pitt di “condurre una guerra vendicativa” contro di lei da quando ha chiesto il divorzio nel 2016.

La causa sostiene che Pitt “ha dilapidato il patrimonio, spendendo milioni in progetti, tra cui più di un milione di dollari per la ristrutturazione della piscina e altri fondi per il restauro di uno studio di registrazione”.

Tom Bove, un uomo d’affari americano proprietario della proprietà nel 1992, è diventato uno dei maggiori produttori di vino biologico in Francia.

Le star di “Mr. & Mrs. Smith” hanno continuato la tradizione lanciando nel 2013 Miraval Wines: le prime 6.000 bottiglie di rosé prodotte sono andate esaurite in cinque ore.