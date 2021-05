Brando Giorgi: chi è, carriera, moglie, nome vero

Brando Giorgi, nome d’arte di Lelio Sanità di Toppi, è un ex modello e attore italiano. Molto amato dal pubblico del piccolo schermo per aver recitato in molte fiction e soap opera italiane. Nel 2021 è stato un concorrente de L’Isola dei Famosi.

Chi è Brando Giorgi

Nome: Brando

Cognome: Giorgi

Nome vero: Lelio Sanità di Toppi

Data di nascita: 21 maggio 1966

Luogo di nascita: Roma

Segno Zodiacale: gemelli

Età: 55 anni

Profilo Instagram Ufficiale: @brandogiorgi

Biografia

Lelio Sanità di Toppi, conosciuto come Brando Giorgi, nasce a Roma il 21 maggio del 1966. Appassionato di recitazione, a 26 anni, dopo aver lasciato l’Università, si iscrive ad un corso di recitazione tenuto da Beatrice Bracco. L’anno successivo frequenta la Scuola d’Arte Drammatica. Nello stesso anno, esordisce al cinema con i film Cattive Ragazze, con Eva Grimaldi, e Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo accanto a Valeria Marini. Negli anni successivi porta avanti anche la sua carriera come modello, diventando il testimonial di alcuni brand famosi. Il suo volto è noto ai telespettatori per aver recitato in importanti fiction e soap opera come Centovetrine, Incantesimo, Vivere e Un posto al sole. Brando Giorgi, è il titolare di un ristorante a Roma e, nel 2021, è stato un concorrente de L’Isola dei Famosi.

Vita privata

Brando ha raccontato di aver vissuto una lunga relazione con la cantante Mietta, dal 1992 al 1999. Dal 2013 è sposato con la collega, Daniela Battizzocco. La coppia ha due figli, Camilla (nata nel 2000) e Niccolò (2004). Essendo entrambi molto religiosi, i due, che nel 2013 si sono sposati con rito civile, sono riusciti nel 2018 a risposarsi a Chiesa di San Bernando da Chiaravalle a Roma. Questo, infatti, è il secondo matrimonio per Giorgi, che ha potuto risposarsi in chiesa dopo l’annullamento di quello precedente (contratto nel 1991) dal Tribunale della Rota Romana.

Carriera

Brando Giorgi, è stato un modello, molto famoso per aver recitato in film, fiction e soap opera. Il suo esordio al cinema è legato risale al 1992 con il film di Marina Ripa di Meana Cattive Ragazze. Nel 1993 lo ritroviamo al cinema con Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo. L’apice della sua carriera lo raggiunge con la sua partecipazione in fiction come Incantesimo 3, Vivere, CentoVetrine, Un posto al sole, Don Matteo e Caterina e le sue figlie 3.

Isola dei Famosi 2021

Brando Giorgi, nel 2021, entra nel cast de L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Durante la sua permanenza non è riuscito a integrarsi con gli altri naufraghi, tanto che negli ultimi giorni di permanenza, decide di costruirsi una capanna solo per se. Nella puntata del 15 aprile Brando Giorgi deve abbandonare il reality per degli accertamenti all’occhio da effettuare in Italia.