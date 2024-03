Brigatisti del rapimento di Aldo Moro: chi sono e cosa fanno ora

Dopo molte decenni dal rapimento di Aldo Moro, avvenuto la mattina del 16 marzo 1978, una considerevole parte dei brigatisti coinvolti vive oggi in libertà, dopo aver completato la loro pena. Il rapimento del leader della Democrazia Cristiana, che durò 55 giorni, seguito dalla sua tragica morte, rappresenta uno dei capitoli più significativi e bui nella storia del secolo scorso in Italia.

Chi era Aldo Moro?

Primo Ministro d’Italia nel 1963-8 e nel 1974–6, nasce in Puglia e cresce come devoto e attivo cattolico, divenne presidente del capitolo studentesco dell’Università di Bari, dove studiò legge. Figura di spicco dell’ala sinistra della DC, come segretario generale del partito (1959–64) lo indirizzò verso la sinistra, consentendogli così di collaborare con il Partito Socialista Italiano dal 1963 in poi. Il 16 marzo 1978, Moro fu rapito dalle Brigate Rosse e otto settimane dopo fu trovato ucciso.

Chi sono i brigatisti che hanno rapito Aldo Moro?

Era una mattina di Marzo quando Aldo Moro, ex primo ministro, mentre si recava a lavoro, fu rapito da alcuni esponenti delle Brigate Rosse. L’evento fu subito uno scossone per tutta l’opinione pubblica e per il paese. Il rapimento durò 55 giorni, in questo periodo le Brigate Rosse diffusero foto del presidente con richieste per la politica italiane. Il 9 Maggio fu infine fatto ritrovare il corpo nel retro di un auto.

Pochi giorni dopo il triste epilogo furono subito arrestati i colpevoli: Mario Moretti, Valerio Morucci, Adriana Faranda e Enrico Triaca. Per il gruppo, la corte d’assise di Roma decretò 316 anni di carcere a oltre 60 soggetti imputati e ritenuti responsabili del rapimento.

Che fine hanno fatto i brigatisti?

La gran parte dei brigatisti ha ormai terminato di scontare la propria pena e vivono in libertà. Vediamo di seguito però alcuni nomi e cosa fanno oggi: