Brindisi, donna ammazzata da colpo di pistola in casa: bloccato il marito

Una donna 46enne è stata ammazzata in casa a Ostumi da un colpo di pistola che l’ha in un primo momento ferita a un braccio e poi successivamente colpita al torace. Il marito è stato fermato: ha raccontato alle forze dell’ordine di averle sparato per sbaglio mentre stava pulendo l ‘arma, che è risultata detenuta in maniera illegale.

Il tutto è successo in una villa di contrada Malandrino, esattamente alla periferia della Città bianca, attorno alle 23 di giovedì sera.

Sul luogo sono interventi i carabinieri e la polizia. Il medico legale incaricato dalla procedura ha eseguito subito una primissima ispezione esterna.

Si stanno cercando riscontri al racconto fatto dal marito.

