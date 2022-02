Brividi su spotify quando esce? Data ufficiale, testo, significato

ll nuovo singolo di Mahmood e Blanco è disponibile all’ascolto dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 3 febbraio, su tutte le piattaforme digitali. La canzone fa tantissimi ascolti su Spotify e in 24 ore detiene il record della canzone più ascoltata in un giorno sulla piattaforma, ascolti indubbiamente da brivido. I due ragazzi, insieme ad Elisa, sono i grandi favoriti del palco dell’Ariston 2022.

Alessandro Mahmoud nasce a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano. E’, nonostante la sua giovanissima età, un apprezzato autore. Ha scritto canzoni per Elodie, Michele Bravi, e firmato testi per Fabri Fibra, Gué Pequeno e Marracash. Coltiva la passione per la musica studiando canto, pianoforte e solfeggio fin da piccolo.

Il vincitore di Sanremo 2019 in coppia con Blanco

Mahmoud vince Sanremo 2019 con “Soldi”, canzone nella quale l’autore esprime la rabbia che gli suscita il rapporto con la figura paterna, figura interessata agli aspetti materiali a discapito di quelli emozionali. Il tema è anche la povertà, la difficoltà di una vita ai margini, anche se il testo ruota intorno all’abbandono di un padre che è scomparso quando Mahmood aveva appena 6 anni e non è più tornato. Il testo appartiene ai ricordi per così dire, cattivi dell’autore che invece, nel testo Gioventù bruciata racconta i ricordi buoni.

Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, è nato il 10 febbraio 2003, l’autore non ha ancora compiuto 19 anni ma è già una giovane promessa nel panorama musicale italiano. La sua prima canzone “Mi fai impazzire” in collaborazione con Sfera Ebbasta è stata il tormentone della scorsa estate. Blanco nel 2021, lo scorso autunno, ha già pubblicato il suo primo album da solista.

Il significato di brividi, in bilico tra sogni e paure d’amore

I due autori, reduci da milioni di ascolti su Spotify e collaborazioni con i più noti artisti della scena contemporanea, duettano con una canzone veramente splendida che parla della bellezza dell’amore universale senza nessuna discriminazione di genere, ma con una contaminazione che nasce da un’eccezionale sintonia tra i due artisti nel duettare.

La visione dell’amore di Mamhood è passionale, viscerale seppure talvolta disincantata:

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti e quella più concreta e passionale

tu, che sporchi il letto di vino

tu, che mi mordi la pelle

L’emozione esplorata dalla coppia di artisti è la paura d’amare in tutte le sue sfumature, perché l’amore regala sogni e insieme morde la pelle, e trovare un equilibrio provoca dolore. Vivere una relazione sentimentale che abbia un futuro è talvolta difficile a causa di incomprensioni che possono portare alla consunzione di una storia d’amore, anche se splendida. La canzone, è un po’ la storia di ognun di noi.

La visione di Blanco è più istintiva e pura, e comunque l’amore universale è il tema centrale, ed è bello che siano due uomini a cantarlo.

La musica è molto bella, lo stile è decisamente moderno eppure evoca canzoni del passato di autori del calibro di Luigi Tenco e Gino Paoli.

I due autori affermano di aver voglia di leggerezza, in contrasto con l’intensità della canzone:

“Siamo qui per divertirci. Il titolo della nostra canzone è Brividi. Il titolo è nato perché ci siamo incontrati quasi per caso però è andata. Abbiamo iniziato col ritornello e poi lo abbiamo finito tre mesi dopo, dopo le vacanze estive. In questo Sanremo ho proprio intenzione di divertirmi tanto, il mood è quello di andare sul palco con lui, ci siamo conosciuti artisticamente da poco”

Brividi a tratti sembra un inno all’amore, anche se la preghiera di non scappare non viene esaudita, l’amore vive il dolore dell’assenza e della fuga dalle responsabilità.

Non vedo più la luce nei tuoi occhi, La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai,

Anche se il sesso non è, La via di fuga dal fondo

Il percorso tormentato delle dinamiche di coppia si interrompe perché l’immaturità prevale sulla passione:

Ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle

In amore si sbaglia spesso, e il testo sembra un monito a non cadere in errori che possono essere fatali. Dal punto di vista musicale la coppia di artisti è sicuramente vincente, come la loro canzone, senza dubbio da brividi.