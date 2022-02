Cake pops: dolcetti a prova di bambino

I cake pops nascono come dolcetti pensati per riutilizzare avanzi di torte, soprattutto torte a base di Pan di Spagna o a strati di meravigliose torte di compleanno. Come accade per tante idee geniali, da ripiego sono diventati una creazione originale e di gran scena.

La loro forza infatti è la presentazione. Si possono realizzare a forma di personaggi dei cartoni animati. Bellissimi per esempio i cake pops Minions, ricoperti di glassa gialla e decorati con occhietti in pasta di zucchero. Oppure cake pops Topolino e cake pops Minnie, in stile Walt Disney; si dovranno ricoprire di pasta di zucchero nera, aggiungere due dischi tondi per le orecchie, e un bel fiocco rosso per Minnie. E poi ci sono quelli a tema, come i cake pops natalizi, i cake pops Halloween, o i cake pops battesimo.

Per le cerimonie inoltre sono davvero indicati, perché ogni invitato si può servire autonomamente. Volendo, potete anche offrirli al posto della torta: realizzate una struttura in polistirolo, e inserite i bastoncini con i dolci. Calcolatene almeno 3 o 4 a persona.

Solitamente sono di forma tonda come base, e poi si possono decorare in tanti modi differenti. Con un po’ di pratica comunque si possono creare a forma di stella oppure ovali, o i cake pops a forma di cuore.

Cake pops ricetta

Come detto, per questi dolci piccoli e simpaticissimi non serve cucinare una torta, ma si può benissimo usare quella anzata da altre occasioni. Oppure recuperare un Pan di spagna già pronto, o fatto da voi in casa, se siete abituati a prepararlo.

Quindi per i cake pops ricette e indicazioni si concentrano soprattutto sulla fase della realizzazione delle palline di Pan di Spagna da decorare, piuttosto che sulla cottura e sugli ingredienti. La fantasia poi la fa da padrona: si possono realizzare cake pops al cioccolato o alla crema, cake pops al cocco o ricoperti in pasta di zucchero.

Se volete uscire dall’idea di dessert, ci sono i cake pops salati, con latte, uova, farina e formaggio, e una decorazione in granella di frutta secca.

Insomma potete considerare per i cake pops ricetta facile de seguire. Ecco come procedere.

INGREDIENTI

PER CIRCA 20 palline:

400 g di pan di Spagna

3-4 cucchiai di confettura di albicocche

200 g di cioccolato fondente 75%

200 g di cioccolato bianco

codette

Il procedimento

1- Sbriciolate il pan di Spagna finemente con le mani e raccogliete il tutto in una ciotola capiente. Unite 3 cucchiai di marmellata e mescolate con un cucchiaio o con le mani. Se necessario aggiungete un quarto cucchiaio di confettura. Dovrete ottenere un composto morbido e umido, ma non eccessivamente bagnato, che sarà la base dei dolcetti.

2- Con le mani formate delle palline lisce e regolari di circa 3-4 cm di diametro. Disponetele a mano a mano che sono pronte su una teglia rivestita di carta forno oppure all’interno dell’apposito stampo. Fatele raffreddare in congelatore per circa 30 minuti. Trascorso questo tempo fondete, a bagnomaria oppure al microonde, il cioccolato fondente e quello bianco in due ciotole separate. Fate intiepidire.

3- Controllate lo stato delle sfere di impasto: saranno pronte quando sufficientemente solide per essere infilzate con lo stecco, solo allora immergetele nel cioccolato fuso. Raccoglietele con un cucchiaio, infilate l’apposito stecco e fate ricadere il cioccolato in eccesso. Decoratele con le codette prescelte e disponete lepalline di torta a poco a poco su una lastra di polistirolo in modo che stiano in posizione verticale.

4- Lasciate asciugare per circa 20 minuti quindi ponetli in frigorifero fino al momento di servire. Se volete lasciarli in mostra per un po’ di tempo, allora la copertura sarà meglio farla con la pasta di zucchero, molto più resistente. Prevedete comunque di tenere i dolci in un luogo fresco, e non esposti per più di un paio d’ore.

ESECUZIONE RICETTA: facile

TEMPO PREPARAZIONE: 20 min

TEMPO COTTURA: 5 min

LUOGO RIPOSO: in freezer

TEMPO RIPOSO: 30 min