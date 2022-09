Calcio: il campionato del Pescara, unica abruzzese in C

La Serie A manca ormai dai 5 anni, ma il Pescara non ha mai smesso di credere nella risalita. Certo, dopo la discesa in Serie C avvenuta un paio di stagioni fa la situazione si è fatta più complicata, ma nell’ultimo lustro la società ha dimostrato di non volersi tirare indietro quando si tratta di compiere qualche sforzo in più per alzare l’asticella degli obiettivi. Nemmeno il ritorno di Zeman, colui che aveva lanciato Immobile, Insigne e Verratti nel 2012, è riuscito a cambiare le carte in tavola. Epifani, Pillon, Zauri, Legrottaglie, Sottil, Oddo, Breda, Grassadonia: numerosi sono stati gli allenatori che si sono avvicendati di recente sulla panchina abruzzese, l’unica oggi presente in terza divisione. L’anno scorso è toccato ad Auteri e di nuovo a Zauri, oggi la squadra è affidata ad Alberto Colombo.

Le ambizioni del club sono chiare. L’attuale mister si era distinto nella passata stagione al Monopoli, inoltre tra i quadri societari è ricomparso il nome di Daniele Delli Carri in veste di direttore sportivo. Tra i calciatori, invece, si è registrato il ritiro di Ledian Memushaj, il sesto giocatore con più presenze della storia del Pescara, oggi allenatore della Primavera. Va da sé che il resto della rosa non possa vantare ormai nomi di spicco: l’impoverimento tecnico è stato naturale ed evidente e nessuno può portare in dote grandissime esperienze nei principali campionati italiani.

Dopo il quinto posto dell’anno scorso, con conseguente eliminazione al primo turno dei playoff, il Pescara ha avviato questa stagione palesando un rendimento interessante. Basti pensare che nelle prime quattro partite sono arrivate ben tre vittorie e una sola sconfitta. Alla prima giornata il “Delfino” ha avuto ragione dell’Avellino, in casa, per 1-0. In seguito è uscito vittorioso dalla trasferta di Latina per 1-2. Dopo aver perso tra le mura amiche per 0-1 contro il Crotone, gli abruzzesi hanno prontamente rialzato la testa con un secco 0-1 sul campo della Viterbese.

Anche se l’organico non è più quello di una volta, il Pescara sembra avere tutte le carte in regola per lasciare il segno quest’anno. Le avversarie, però, sono abbastanza agguerrite. Tra tutte il Crotone, che proprio nel 2017, quando gli abruzzesi caddero nella cadetteria, riuscì in una clamorosa salvezza in Serie A grazie al lavoro di mister Nicola. Tra tutte le formazioni presenti nel girone C di quest’anno, la compagine calabrese è probabilmente quella che bisognerà temere di più, ma anche squadre come la Juve Stabia potrebbero riservare sorprese poco gradite a chi ha velleità di promozione.

Salire in Serie B non è così semplice. Il meccanismo dei playoff è molto complesso e premierà solo un club al termine della stagione. In questo contesto, anche prodursi nei pronostici appare difficoltoso: per esempio le scommesse multiple richiedono una maggiore attenzione verso tutti i dati statistici relativi alle partite di ogni giornata, considerando che già solo intuire il risultato di un singolo match è tutt’altro che scontato. Fino ad oggi, però, proprio il Pescara è riuscito quasi sempre a portare a casa la vittoria quando dato per favorito. Potrebbe essere un segnale roseo per il prossimo futuro.