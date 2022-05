Calcio Napoli: passione dal 1904

L’amore per la propria squadra del cuore è un sentimento così forte che a volte, come tute le emozioni più forti, è difficile da spiegare. Non riguarda solo il presente, le partite che si ha l’onore di poter seguire, le giornate allo stadio, i festeggiamenti in caso di vittoria, ma anche tutto il resto, la storia che ha portato il proprio team ad essere quello che è, a meritarsi il tempo e i pensieri che i tifosi gli dedicano partita dopo partita.

La storia del Napoli 1926, anno in cui venne fondata l’Associazione Calcio Napoli, è una storia ricca, fatta di persone che negli anni hanno caratterizzato il club, di campionati, di vittorie, di qualificazioni, di coppe, ma anche di sconfitte, retrocessioni e fallimenti che però hanno mostrato la resilienza di questa fantastica squadra che ogni volta si rialza e ricomincia a correre pronta a fare goal. Prima dell’A.C. Napoli, prima del 1926, però, c’è un’altra storia che ha fatto da apripista alla società che ora conosciamo e amiamo.

Il Napoli prima del 1926

La storia del Napoli non inizia nel 1926, ma a cavallo tra il 1904 e il 1905, anno in cui venne fondato il Naples Football Club, la prima vera società di calcio del capoluogo campano. Prima di questa decisione, si tennero diverse riunioni che si alternarono le case di due dei soci fondatori, William Poths e Ernesto Bruschini, che portarono poi al risultato finale, la fondazione della società. Il primo Presidente fu l’ingegnere Amedeo Salsi, che venne affiancato da Poths, impiegato di una compagnia marittima che, trasferitosi dall’Inghilterra a Napoli, aveva portato con sé la sua passione per il football che nella sua patria si giocava già dal 1847. Il Naples Football Club pur essendo la prima società calcistica napoletana, non rimane l’unica a lungo. Infatti, nel 1911 fu fondata l’Unione Sportiva Internazionale Napoli. Le due squadre si incontrarono diverse volte in campo durante i tornei regionali, dai quali il Naples Football Club uscì vincitore solo nel 1913 mentre gli altri anni fu l’Internazionale ad avere la meglio. Dopo la Prima Guerra Mondiale, entrambe le società ottennero diverse vittorie contro le altre squadre italiane, il Naples ottenne diverse vittorie contro le altre squadre italiane, mentre l’Internazionale non brillò particolarmente. In ogni caso, la frattura tra le due società si ricompose nel 1921 quando, anche per ragioni economiche, si fusero dando vita al Foot-Ball Club Internazionale-Naples, maggiormente noto come FBC Internaples. Il passaggio dall’Internaples all’Associazione Calcio Napoli che tutt’ora fa battere i cuori dei tifosi avvenne dopo qualche anno, nel famoso 1926, anno in cui venne firmato l’atto costitutivo della società che passò dall’essere una Società a Responsabilità Limitata a una Società per Azioni. Giorgio Ascarelli, commerciante napoletano, fu il primo Presidente dell’A.C. Napoli a cui ne sono succeduti poi altri 30. Oltre i presidenti sono diverse le cose cambiate negli anni: gli allenatori, le sedi, i giocatori, le maglie, ciò che non cambia sono le emozioni che la squadra del Napoli è capace di far provare ai suoi tifosi.