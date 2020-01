Calciomercato Milan: parla Paolo Maldini – “Sorprese dell’ultimo minuto? Vediamo”

Il Milan pensa in grande prima della chiusura del mercato di riparazione di gennaio.

In queste ore in merito ha voluto parlare Paolo Maldini:

“I tifosi del Milan devono aspettarsi delle sorprese sul mercato? Aspettiamo e vediamo”. E’ la risposta del direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, sulle prossime operazioni in entrata e in uscita. “Ibrahimovic – ha spiegato Paolo prima della sfida di Coppa Italia con la Spal- è un leader, un giocatore importante. E’ ancora in grado di giocare ad alto livello e lo ha dimostrato”. Maldini approva la scelta del tecnico Stefano Pioli di lasciare definitivamente il 4-3-3 per virare sul 4-4-2: “Per ora è così, poi vediamo, in questo momento sembra il modulo che funziona meglio. La nostra rosa si può adattare a quello che puo’ servire”.

