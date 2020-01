Stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, il Tottenham è nuovamente ripartito all’attacco per strappare al Milan il centravanti polacco Piatek ma per il momento ancora non è arrivata in casa rossonera alcuna offerta ufficiale.

I rossoneri, tuttavia, hanno più volte ribadito che inizierebbero una probabile trattativa solamente per cifre che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro.

loading...

Vedremo come si evolverà la situazione. Vi terremo aggiornati.

Commenti

commenti