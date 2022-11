Calendula: crema, proprietà magiche, a cosa serve

Appartenente alla famiglia delle Composite, la calendula (Calendula officinalis) è bellissima e, soprattutto, davvero benefica per la nostra salute. Chiamata anche fiorrancio per il suo brillante colore che richiama il sole, la calendula era anticamente usata come sostituta povera dello zafferano per insaporire pietanze e ancora oggi assume un ruolo di rilievo nelle cucine italiane e non solo.

L’ “erba del sole“, però, è soprattutto famosa come rimedio officinale date le sue comprovate e diverse proprietà. Quali sono i campi di utilizzo della magica calendula?

Approfondisci su: Miglior Televisore

Calendula proprietà terapeutiche

Nel linguaggio delle piante i fiori di calendula simboleggiano il dolore e le pene amorose; strano, se consideriamo che sono ricchissimi di qualità che possono migliorare notevolmente la nostra salute!

La crema alla calendula, la pomata alla calendula, e gli altri preparati agiscono su problematiche estetiche, ma anche su alcuni disturbi di diversa entità. Le proprietà di questa pianta – della quale si sfrutta con successo ogni parte – sono molteplici:

La calendula è un rimedio straordinario in caso di ferite, scottature, escoriazioni della pelle , grazie ai suoi comprovati poteri rigeneranti, cicatrizzanti , antinfiammatori, calmanti ;

, grazie ai suoi comprovati poteri , ; Agisce con successo in caso di dismenorrea , alleviando i dolori. La calendula lenisce con successo anche irritazioni gastrointestinali come ulcere, coliti, gastriti;

, alleviando i dolori. La calendula lenisce con successo anche come ulcere, coliti, gastriti; La composita tiene a bada con successo livelli di trigliceridi e colesterolo cattivo dannosi per il nostro organismo;

con successo livelli di e dannosi per il nostro organismo; La calendula agisce anche sul sistema cardiocircolatorio , rallentando lievemente la frequenza cardiaca;

, rallentando lievemente la frequenza cardiaca; La pianta ha proprietà immunostimolanti e antivirali.

A cosa serve la calendula

La composita può essere assunta in varie forme. In base al prodotto acquistato (o realizzato in casa propria: è possibile, infatti, creare una crema fai da te alla calendula officinalis), il campo di impiego sarà diverso.

Preparati per via orale

Chiunque creda che la calendula sia commercializzata solo sotto forma di pomate o lozioni, sbaglia di grosso: la pianta, infatti, può diventare all’occorrenza anche un efficace collutorio, da utilizzare in caso di mal di gola e gengiviti. Basta sciogliere nell’acqua alcune gocce di tintura madre al fiorrancio e il gioco è fatto!

Fiori e foglie della pianta color sole sono anche gli ingredienti principe di infusi, tisane o decotti da assumere in caso di dolori mestruali, gastrointestinali, addominali e per favorire la digestione.

La calendula in soluzione idroalcolica da diluire in acqua può essere utilizzata per gestire disturbi di varia entità, dalla stipsi all’ansia, dal miglioramento delle vene varicose all’insonnia, sino ad arrivare alle infezioni urinarie.

Creme, pomate e oli

Gli ambiti di impiego della calendula si moltiplicano a dismisura in caso di usi topici.

L’olio all’ “erba del sole”, ad esempio, è apprezzato dalle mamme per lenire irritazioni da pannolino dei propri bebè. Pomate, creme e unguenti trovano largo uso nella cosmesi e nella cura di ferite, escoriazioni, graffi di animali e lesioni di diverso genere. Tra le problematiche più frequentemente gestite con prodotti alla calendula, ricordiamo:

Pelle secca, escoriata ;

; Acne, brufoli, eczemi ;

; Scottature solari e non solo;

e non solo; Punture di insetto ;

; Ferite e abrasioni ;

e ; Geloni, piaghe, calli e duroni.

La calendula non presenta particolari controindicazioni, eccezion fatta per una eventuale reazione allergica alla pianta. La composita, infine, è un valido rimedio veterinario per curare otiti e ferite dei nostri amici a quattro zampe. Un fiore, mille usi.